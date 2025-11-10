Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη στο Flash: Παιδικός βήχας – Πότε είναι «καθαρός» και πότε θέλει σιρόπι;

Αν έχεις παιδί… ξέρεις.

Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, το σπίτι σου μετατρέπεται σε συμφωνική ορχήστρα: βήχα!

Και αρχίζει το πανηγύρι, οι βασικές ερωτήσεις που κάθε γονιός έχει στο μυαλό του. Η παιδίατρος Αρετή Μανιωτή, με αφορμή τις συχνές απορίες των γονέων, εξηγεί στο FLASH.GR πότε ο βήχας είναι σύμμαχος και πότε κρούει τον κώδωνα του κινδύνου:

“Να του δώσω σιρόπι ;”

;” “Μήπως είναι αλλεργία ;”

;” “Από που κόλλησε τώρα;”

Πάμε πρακτικά: Η «δουλειά» του βήχα

Όπως εξηγεί η Αρετή Μανιώτη, ο βήχας είναι ένας αμυντικός μηχανισμός. Πριν πανικοβληθούμε, ας δούμε τι προσπαθεί να μας πει:

Ξηρός Βήχας σημαίνει “δεν παράγω τίποτα”. Ο αέρας περνάει και ενοχλεί τον λαιμό, συνήθως μετά από ιώσεις ή ερεθισμό.

σημαίνει “δεν παράγω τίποτα”. Ο αέρας περνάει και ενοχλεί τον λαιμό, συνήθως μετά από ιώσεις ή ερεθισμό. Παραγωγικός Βήχας σημαίνει ότι καθαρίζει κάτι. Έχει φλέματα, δηλαδή το παιδί προσπαθεί να αποβάλει βλέννα από τους βρόγχους.

Όχι, Δεν Κόβουμε τον Βήχα με Σιρόπι

Η Παιδίατρος Αρετή Μανιώτη είναι κατηγορηματική:

«Και όχι, δεν κόβουμε τον βήχα με σιρόπι – γιατί είναι αμυντικός μηχανισμός και το σώμα κάνει... γενική καθαριότητα! Οβήχας είναι απαραίτητος για την αποβολή των εκκρίσεων. Αν τον σταματήσουμε, παγιδεύουμε αυτά που πρέπει να φύγουν».

Επίσης, η Αρετή Μανιώτη τονίζει ότι δεν χρησιμοποιούμε αντισταμινικά στον ιογενή βήχα!

Πότε σκεφτόμαστε αλλεργία ή άσθμα;

Πότε πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή; Η Αρετή Μανιώτη συνιστά να σκεφτούμε αλλεργία ή άσθμα όταν:

Ο βήχας κρατάει πάνω από 3-4 εβδομάδες .

. Ο βήχας χειροτερεύει τη νύχτα ή στο τρέξιμο.

ή στο τρέξιμο. Ή αν ακούς εκείνο το “σφύριγμα” στο στήθος.

Μέχρι τότε: Πολλά υγρά, καθαρός αέρας, λίγη ψυχραιμία.

Κι ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς που έχετε γίνει ημιεπαγγελματίες πνευμονολόγοι του σπιτιού!