Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη στο Flash: Παιδικός βήχας – Πότε είναι «καθαρός» και πότε θέλει σιρόπι;
Όπως εξηγεί η Αρετή Μανιώτη, ο βήχας είναι ένας αμυντικός μηχανισμός. Πριν πανικοβληθούμε, ας δούμε τι προσπαθεί να μας πει.
Αν έχεις παιδί… ξέρεις.
Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, το σπίτι σου μετατρέπεται σε συμφωνική ορχήστρα: βήχα!
Και αρχίζει το πανηγύρι, οι βασικές ερωτήσεις που κάθε γονιός έχει στο μυαλό του. Η παιδίατρος Αρετή Μανιωτή, με αφορμή τις συχνές απορίες των γονέων, εξηγεί στο FLASH.GR πότε ο βήχας είναι σύμμαχος και πότε κρούει τον κώδωνα του κινδύνου:
- “Να του δώσω σιρόπι;”
- “Μήπως είναι αλλεργία;”
- “Από που κόλλησε τώρα;”
Πάμε πρακτικά: Η «δουλειά» του βήχα
Όπως εξηγεί η Αρετή Μανιώτη, ο βήχας είναι ένας αμυντικός μηχανισμός. Πριν πανικοβληθούμε, ας δούμε τι προσπαθεί να μας πει:
- Ξηρός Βήχας σημαίνει “δεν παράγω τίποτα”. Ο αέρας περνάει και ενοχλεί τον λαιμό, συνήθως μετά από ιώσεις ή ερεθισμό.
- Παραγωγικός Βήχας σημαίνει ότι καθαρίζει κάτι. Έχει φλέματα, δηλαδή το παιδί προσπαθεί να αποβάλει βλέννα από τους βρόγχους.
Όχι, Δεν Κόβουμε τον Βήχα με Σιρόπι
Η Παιδίατρος Αρετή Μανιώτη είναι κατηγορηματική:
«Και όχι, δεν κόβουμε τον βήχα με σιρόπι – γιατί είναι αμυντικός μηχανισμός και το σώμα κάνει... γενική καθαριότητα! Οβήχας είναι απαραίτητος για την αποβολή των εκκρίσεων. Αν τον σταματήσουμε, παγιδεύουμε αυτά που πρέπει να φύγουν».
Επίσης, η Αρετή Μανιώτη τονίζει ότι δεν χρησιμοποιούμε αντισταμινικά στον ιογενή βήχα!
Πότε σκεφτόμαστε αλλεργία ή άσθμα;
Πότε πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή; Η Αρετή Μανιώτη συνιστά να σκεφτούμε αλλεργία ή άσθμα όταν:
- Ο βήχας κρατάει πάνω από 3-4 εβδομάδες.
- Ο βήχας χειροτερεύει τη νύχτα ή στο τρέξιμο.
- Ή αν ακούς εκείνο το “σφύριγμα” στο στήθος.
Μέχρι τότε: Πολλά υγρά, καθαρός αέρας, λίγη ψυχραιμία.
Κι ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς που έχετε γίνει ημιεπαγγελματίες πνευμονολόγοι του σπιτιού!