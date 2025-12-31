Η Αρετή Μανιώτη στον Flash: Προσοχή στις «χριστουγεννιάτικες παγίδες» – Οδηγός ασφάλειας για γονείς

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, εξηγεί γιατί οι γιορτές κρύβουν κινδύνους για τα παιδιά και δίνει πολύτιμες συμβουλές για να παραμείνουν οι αναμνήσεις μας μόνο ευχάριστες.

Ξέρετε ποια είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος του χρόνου; Η απάντηση μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά είναι οι γιορτές. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή τα παιδιά κάνουν κάτι λάθος, αλλά επειδή το σπίτι μας γεμίζει ξαφνικά με μικρές, «αόρατες» παγίδες.

Ως παιδίατρος, οφείλω να σας καθοδηγήσω ώστε να θωρακίσετε τον χώρο σας και να απολαύσετε τη μαγεία των ημερών με ασφάλεια.

Οι μικροί «εισβολείς» και η πνιγμονή



Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και τα νέα παιχνίδια φέρνουν μαζί τους μικρά αντικείμενα που μπορεί να αποβούν μοιραία.

Στολίδια και μπάλες: Προσέχουμε ιδιαίτερα τα μικρά κομμάτια που μπορεί να αποσπαστούν.

Ο κανόνας του καπακιού: Για παιδιά κάτω των τριών ετών, οτιδήποτε χωράει μέσα σε ένα καπάκι από μπουκάλι νερού αποτελεί κίνδυνο πνιγμονής.

Καθαρό πάτωμα: Πρέπει να μαζεύουμε τα πάντα από το πάτωμα και τα χαμηλά ράφια, όπως κομμάτια λέγκο ή μικρά διακοσμητικά.

Ηλεκτρισμός και μπαταρίες: Ένας σοβαρός κίνδυνος

Οι μπαταρίες, ειδικά οι μικρές σαν κουμπιά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες αν κάποιο παιδί τις καταπιεί.

Ασφάλεια μπαταριών: Βιδώνουμε πολύ καλά τα καπάκια σε τηλεχειριστήρια, φωτάκια και παιχνίδια.

Επείγουσα ανάγκη: Σε περίπτωση υποψίας κατάποσης μπαταρίας, μεταφέρουμε το παιδί άμεσα στα επείγοντα.

Πρίζες και καλώδια: Τοποθετούμε προστατευτικά στις πρίζες και κρύβουμε τα πολύπριζα πίσω από έπιπλα.

Σωστή στερέωση: Χρησιμοποιούμε childproof καλώδια και τα στερεώνουμε έτσι ώστε να μην μπορεί το παιδί να τα τραβήξει ή να μπερδευτεί σε αυτά.

Φωτάκια, κεριά και εγκαύματα



Η ζεστασιά του σπιτιού απαιτεί προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων από κεριά, τζάκια ή ζεστά ροφήματα.

Ποιότητα φωτισμού: Επιλέγουμε φωτάκια χαμηλής τάσης και αποφεύγουμε τους ανώνυμους (no name) φορτιστές.

Ύπνος και ασφάλεια: Ποτέ δεν τοποθετούμε λαμπάκια μέσα στην κούνια ή πολύ κοντά στο κρεβάτι του παιδιού.

Προστατευτικά: Τοποθετούμε ειδικά προστατευτικά γύρω από το τζάκι και τα θερμαντικά σώματα.

Κεριά: Κρατάμε τα αναμμένα κεριά αυστηρά εκτός του χώρου όπου παίζουν τα παιδιά.

Το δέντρο και τα νέα παιχνίδια



Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πόλος έλξης για σκαρφαλώματα και τρέξιμο, κάτι που απαιτεί συνεχή επίβλεψη.

Πτώσεις: Βάζουμε προστατευτικά στις γωνίες των επίπλων γύρω από το δέντρο για να αποφύγουμε τραυματισμούς από πτώσεις.

Σήμανση CE: Πριν δώσουμε ένα παιχνίδι στο παιδί, ελέγχουμε αν φέρει το σήμα CE (Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ασφαλείας), που σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί για βασικούς κινδύνους.

Ηλικιακά όρια: Αποφεύγουμε παιχνίδια με αιχμηρά ή εύθραυστα μέρη, ειδικά για παιδιά κάτω των 5 ετών.

Τέλος, μην ξεχνάτε τις αλλεργίες. Ενημερώνουμε πάντα τους οικοδεσπότες για τυχόν αλλεργίες του παιδιού και φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας το φαρμακείο έκτακτης ανάγκης με αδρεναλίνη και αντισταμινικό. Στόχος μας είναι να μείνουν οι όμορφες αναμνήσεις και όχι τα ατυχήματα.

Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία και πολλή αγάπη