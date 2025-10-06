Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη μιλά για τον ύπνο των παιδιών: Πώς μπορούν να ξεκουράζονται πραγματικά

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα, δίνει συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών τους. Αυτή τη φορά, μιλά για τον πιο παρεξηγημένο φίλο των μικρών — τον ύπνο.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα, με σχολείο, δραστηριότητες και πρωινό ξύπνημα, κάνει τον ύπνο πιο πολύτιμο από ποτέ. Οι γονείς όμως ξέρουν καλά πως δεν είναι πάντα εύκολο να πείσεις ένα παιδί να πάει για ύπνο — ειδικά όταν εκείνο επιμένει πως δεν νυστάζει καθόλου.

Ας το παραδεχτούμε: ο ύπνος είναι ο πιο υποτιμημένος «σύμμαχος» της παιδικής ανάπτυξης.

Πόσες ώρες χρειάζεται κάθε ηλικία

Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους:

Τα βρέφη χρειάζονται περίπου 15 ώρες ύπνου την ημέρα.

χρειάζονται περίπου ύπνου την ημέρα. Τα νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, τουλάχιστον 10 ώρες .

και παιδιά προσχολικής ηλικίας, τουλάχιστον . Τα μεγαλύτερα παιδιά, γύρω στις 8 ώρες για να λειτουργούν σωστά.

Κι εσείς γονείς; Ε, εσείς… μάλλον λειτουργείτε με καφεΐνη και αισιοδοξία.

Γιατί ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός

Ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση. Είναι το «εργοστάσιο ανανέωσης» του οργανισμού:

Ενισχύει το ανοσοποιητικό , άρα λιγότερα κρυολογήματα.

Βοηθά τη μνήμη και τη μάθηση – ό,τι έμαθε το παιδί μέσα στη μέρα αποθηκεύεται πιο αποτελεσματικά.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη – τότε εκκρίνεται η αυξητική ορμόνη που φροντίζει για δυνατά οστά και μυς.

Ρυθμίζει τη διάθεση – λιγότερες φωνές, λιγότερα δάκρυα, πιο ήρεμα βράδια.

Πώς δημιουργούμε ρουτίνα ύπνου

Το κλειδί είναι η σταθερότητα. Ίδια ώρα ύπνου, ίδιο ξύπνημα, ίδιο τελετουργικό κάθε βράδυ.

Μπορεί να είναι ένα μπανάκι, μια μικρή ιστορία, μια αγκαλιά και… φώτα σβηστά.

Αποφύγετε οθόνες και τηλεόραση πριν τον ύπνο – ο μπλε φωτισμός κρατά τον εγκέφαλο «ξυπνητό».

Οι νυχτερινές αφυπνίσεις είναι φυσιολογικές

Μέχρι περίπου τα 3–4 χρόνια, τα παιδιά ξυπνούν μέσα στη νύχτα.

Τα βρέφη μέχρι 6 μηνών δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τον κιρκαδικό ρυθμό, οπότε δεν ξεχωρίζουν τη μέρα από τη νύχτα.

Μικρές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Κρατήστε σταθερό ωράριο ύπνου, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

ύπνου, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Μην χρησιμοποιείτε το «πήγαινε για ύπνο» ως τιμωρία.

Φροντίστε το δωμάτιο να είναι ήσυχο και δροσερό .

. Και το πιο σημαντικό: κρατήστε τα κινητά και τις οθόνες εκτός υπνοδωματίου – για όλους, όχι μόνο για τα παιδιά.

Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη μας υπενθυμίζει πως ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για να μεγαλώσουν τα παιδιά υγιή, δυνατά και χαρούμενα.Αν υπάρχει ένα πράγμα που αξίζει να γίνει «ιερή ρουτίνα» στο σπίτι, αυτό είναι το να πέφτουμε όλοι στο κρεβάτι την ώρα που πρέπει. Γιατί, τελικά, ο ύπνος είναι το πιο φυσικό πολυβιταμινούχο που υπάρχει.