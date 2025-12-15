Οι «αόρατοι επισκέπτες» που δηλητηριάζουν τα παιδιά μας – Η Αρετή Μανιώτη για τα μικροπλαστικά

Φανταστείτε κάτι μικροσκοπικούς, παράξενους επισκέπτες να κυκλοφορούν γύρω μας. Δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε, αλλά ζουν κυριολεκτικά παντού. Αυτοί οι επισκέπτες είναι τα μικροπλαστικά.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για μια αόρατη απειλή που εκθέτει κυρίως τα παιδιά μας. Η γνώση και η συνειδητή φροντίδα είναι η μόνη μας άμυνα».

Η αόρατη απειλή στο αίμα και στους πνεύμονες



Τα μικροπλαστικά είναι μικρά κομματάκια πλαστικού, πιο μικρά και από έναν κόκκο ζάχαρης. Προέρχονται από την αργή διάσπαση καθημερινών αντικειμένων, όπως μπουκάλια, σακούλες, παιχνίδια, ακόμα και από τα συνθετικά ρούχα μας. Δεδομένου ότι δεν αποσυντίθενται πλήρως, διασπώνται σε σωματίδια που καταλήγουν στο νερό, στο φαγητό, στον αέρα.

Και τώρα το πλέον ανησυχητικό: αυτά τα σωματίδια έχουν ήδη βρεθεί στο ανθρώπινο αίμα, στους πνεύμονες, μέχρι και στον πλακούντα.



Γιατί τα παιδιά εκτίθενται περισσότερο;

Ενώ ολόκληρος ο πληθυσμός εκτίθεται, τα παιδιά είναι εκείνα που δέχονται το μεγαλύτερο «φορτίο». Οι λόγοι είναι καθαρά βιολογικοί και προκύπτουν από την συμπεριφορά μας:

Αναλογία: Αναπνέουν και τρώνε περισσότερο αναλογικά με το σωματικό τους βάρος.

Συμπεριφορά: Μπουσουλούν, παίζουν στο πάτωμα και συχνά βάζουν πράγματα στο στόμα.

Πλαστικός κόσμος: Ο μικρός τους κόσμος είναι γεμάτος πλαστικό. Σκεφτείτε τα μπιμπερό που ζεσταίνονται, τις πιπίλες, τη φόρμουλα που παρασκευάζεται με ζεστό νερό, τα πλαστικά παιχνίδια και τα συνθετικά ρούχα.

Σκόνη: Η ταπεινή σκόνη του σπιτιού είναι γεμάτη μικροπλαστικά, με τη σκόνη να αποτελεί τον βασικό τους μεταφορέα.

Η μεγάλη απειλή: Ορμονική διαταραχή



Η επικινδυνότητα των μικροπλαστικών δεν έγκειται μόνο στην παρουσία τους. Έγκειται στο γεγονός ότι μεταφέρουν τοξικές ουσίες, όπως η BPA και οι φθαλικές ενώσεις. Αυτές οι ουσίες είναι γνωστό ότι μπερδεύουν τις ορμόνες, προκαλούν φλεγμονές και οξειδωτικό στρες.

Τα σωματίδια αυτά έχουν συσχετιστεί με διαταραχές σε ζωτικά όργανα, όπως το ήπαρ, τα νεφρά και οι πνεύμονες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όσο πιο μικρά είναι τα σωματίδια, τόσο πιο βαθιά μπορούν να τρυπώσουν στον οργανισμό μας.

Η λύση: Μικρές αλλαγές, συνειδητή φροντίδα



Παρότι τα μικροπλαστικά μοιάζουν πανταχού παρόντα, εμείς μπορούμε να τους βάλουμε φρένο. Η φροντίδα ξεκινά από το σπίτι και τις καθημερινές μας επιλογές:

Αλλαγή συσκευασίας: Προτιμήστε γυάλινα ή ανοξείδωτα μπουκάλια και δοχεία αντί για πλαστικά.

Ποτέ πλαστικό και θερμότητα: Μη ζεσταίνετε φαγητό ή υγρά σε πλαστικό. Επίσης, χρησιμοποιήστε φίλτρο νερού.

Ρούχα: Επιλέξτε ρούχα από φυτικές ίνες (βαμβάκι, λινό) και περιορίστε τα συνθετικά.

Καθαριότητα: Καθαρίζετε συχνά το σπίτι, καθώς η σκόνη είναι ο βασικός μεταφορέας μικροπλαστικών.

Περιορισμός μίας χρήσης: Περιορίστε τα πλαστικά μιας χρήσης γενικότερα.

Δεν χρειάζεται ανησυχία και υπερβολές. Χρειάζεται γνώση, μικρές αλλαγές και συνειδητή φροντίδα. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να διαλέξουν το περιβάλλον τους. Εμείς, όμως, μπορούμε. Ας επιλέξουμε το καλύτερο για εκείνα.

