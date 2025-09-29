Η παιδίατρος Αρετή Μανιωτή με συμβουλές για γονείς και παιδιά: Το άτμισμα και οι κίνδυνοί του

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο κερδίζει συνεχώς έδαφος στους εφήβους και τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, 1 στους 6 μαθητές λυκείου έχει δοκιμάσει άτμισμα, ενώ οι μισοί από αυτούς δηλώνουν πως το ξεκίνησαν επειδή «φαίνεται ακίνδυνο». Μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Η παιδίατρος Αρετή Μανιωτή εξηγεί στο Flash,gr, ότι η νικοτίνη στο ηλεκτρονικό τσιγάρο επηρεάζει άμεσα το νευρικό σύστημα του εφήβου και κυρίως τον προμετωπιαίο λοβό, το κέντρο της κρίσης, της μνήμης και του ελέγχου των παρορμήσεων. Ο εγκέφαλος, που κανονικά λειτουργεί με φρένο, μετατρέπεται σε «πήγαινε χωρίς σκέψη».

Και οι επιπτώσεις δεν σταματούν εκεί. Η νικοτίνη αυξάνει παλμούς και πίεση, οι αρωματικές ουσίες ερεθίζουν τους πνεύμονες, ενώ έρευνες δείχνουν ότι το άτμισμα συχνά αποτελεί το πρώτο βήμα για το κανονικό τσιγάρο.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Η ειδικός τονίζει ότι το σημαντικότερο «αντίδοτο» είναι ο ανοιχτός διάλογος:

Μιλάμε με τα παιδιά μας χωρίς κηρύγματα.

Ρωτάμε τι ξέρουν και δίνουμε καθαρές πληροφορίες.

Ενισχύουμε την αυτονομία τους από μικρή ηλικία, ώστε να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να μπορούν να πουν «όχι» σε πιέσεις.

Η πρόληψη, καταλήγει η Αρετή Μανιωτή, δεν είναι μια κουβέντα που γίνεται μια φορά. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται βήμα-βήμα, μέσα από την καθημερινότητα της οικογένειας.