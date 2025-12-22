Αρετή Μανιώτη στον Flash: Ο Άγιος Βασίλης δεν είναι...«Security» – Πώς το επικοινωνούμε στα παιδιά

Ποια είναι η πιο μαγική στιγμή των γιορτών για τα παιδιά; Εντάξει… ας μην κοροϊδευόμαστε, τα δώρα είναι η μεγάλη χαρά! Όμως, ως παιδίατρος, οφείλω να σας πω ότι η πραγματική μαγεία δεν βρίσκεται μέσα στο περιτύλιγμα, αλλά στην ιστορία του Άγιου Βασίλη. Είναι αυτή που κάνει τα μάτια τους να λάμπουν και τη φαντασία τους να παίρνει φωτιά.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Ο Άγιος Βασίλης δεν είναι μέσο εκβιασμού



Πολλοί γονείς, στην προσπάθειά τους να επιβάλουν την τάξη μέσα στην αναστάτωση των γιορτών, καταφεύγουν στο κλασικό: «Αν δεν είσαι καλό παιδί, ο Άγιος Βασίλης δεν θα σου φέρει δώρα».

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Άγιος Βασίλης δεν είναι… security! Δεν είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός που μοιράζει επιβραβεύσεις και τιμωρίες. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε στο παιδί μας:

«Ο Άγιος Βασίλης αγαπάει τα παιδιά και χαίρεται όταν τα βλέπει χαρούμενα. Φέρνει δώρα για να μας θυμίζει να μοιραζόμαστε και να κάνουμε καλές πράξεις».

Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί νιώθει ότι είναι μέρος μιας όμορφης ιστορίας και όχι μιας διαρκούς εξέτασης συμπεριφοράς.

Η φαντασία είναι... επιστήμη!

Όταν ενθαρρύνουμε το παιδί να πιστέψει σε έναν μύθο, δεν το «κοροϊδεύουμε». Στην πραγματικότητα, βοηθάμε την ανάπτυξή του. Κάθε φορά που ρωτάτε το παιδί σας:

«Εσύ πώς νομίζεις ότι ταξιδεύει;»

«Πού λες να ξεκουράζονται οι τάρανδοι;»

«Τι θα του έδινες αν ερχόταν στο σπίτι μας;»...

Κάθε απάντηση χτίζει νευρωνικές συνδέσεις. Η δημιουργικότητα και η γλωσσική ανάπτυξη στηρίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις διεργασίες.Η φαντασία δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι· είναι επιστήμη.

Όταν έρχεται η ώρα της αμφιβολίας



Κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, το παιδί θα αρχίσει να αμφιβάλλει. Εκεί δεν χρειάζεται ούτε να αρνηθείτε πεισματικά, ούτε να αποκαλύψετε απότομα την αλήθεια. Μια απλή, γεμάτη σεβασμό απάντηση αρκεί:

«Μερικοί πιστεύουν ότι είναι αληθινός, άλλοι τον βλέπουν σαν μια όμορφη ιστορία. Εσύ τι νομίζεις;»

Έτσι, το παιδί νιώθει αυτονομία, σεβασμό και ασφάλεια. Η εμπιστοσύνη του προς εσάς παραμένει ακέραιη, γιατί το αφήνετε να οδηγήσει εκείνο τη σκέψη του.

Η μετάβαση: Από τον μύθο στην προσφορά

Όταν το παιδί μεγαλώσει και καταλάβει την αλήθεια, έρχεται η πιο γλυκιά στιγμή της γονεϊκότητας. Είναι η στιγμή που του λέτε:

«Τώρα που μεγάλωσες, μπορείς κι εσύ να κρατήσεις τη μαγεία ζωντανή για τα πιο μικρά παιδιά».

Τελικά, ο Άγιος Βασίλης δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος με κόκκινη στολή που μπαίνει από την καμινάδα. Είναι το παγκόσμιο σύμβολο της αγάπης, της γενναιοδωρίας και της φαντασίας.

Κι αυτό, πιστέψτε με, είναι απολύτως αληθινό.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με μαγεία που τη χτίζετε μαζί με τα παιδιά σας!