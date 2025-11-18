Αδιανόητο βίντεο: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του

Ακόμη ένα απίστευτο περιστατικό, που αναδεικνύει την παντελή απουσία φροντίδας και υπευθυνότητας από πλευράς γονέα, έρχεται στη δημοσιότητα μέσα από βίντεο πολίτη.

Στο επίμαχο υλικό που φέρνει τη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, ένα μικρό παιδί φαίνεται να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο ενώ βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του, την ώρα που οι δυο τους κινούνται μέσα στον σταθμό «Μοναστηράκι» του Μετρό.

Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται ότι η μητέρα του παιδιού το κοιτάζει την ώρα που εκείνο ατμίζει.