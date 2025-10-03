Τριήμερο ξεκούρασης: Κλειστά τα σχολεία της Αθήνας την Παρασκευή (3/10) - Η λίστα με όλες τις αργίες

Ο Οκτώβριος μπήκε με το… «δεξί» για τους μαθητές της Αθήνας, καθώς ο εορτασμός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης, κρατά σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων και χαρίζει ένα τριήμερο ξεκούρασης.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις των σχολείων, αλλά και τις εγκυκλίους που έχουν αποσταλεί στους γονείς, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί καμία διδακτική δραστηριότητα. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχολεία στην υπόλοιπη Αττική θα λειτουργήσουν κανονικά. Επίσης η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί αργία για τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, επομένως οι εργαζόμενοι γονείς θα πρέπει αν προβλέψουν για τη φύλαξη των παιδιών.

Σημειώνεται ότι εκτός από πολιούχος άγιος της Αθήνας, ο Άγιος Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, είναι προστάτης και των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος.

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

Αν και η έναρξη της σχολικής χρονιάς μετρά μόνο λίγες ημέρες η σκέψη πολλών μαθητών (και όχι μόνο!) βρίσκεται ήδη αλλού: «Πότε θα ξεκουραστούμε; Πότε έχουμε την πρώτη αργία;». Γιατί ναι, μπορεί η σχολική χρονιά να είναι ακόμη στην αρχή, όμως η προσμονή για μια πρώτη μικρή «ανάσα» είναι πάντα εκεί.

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα άτυπο τετραήμερο δεδομένων των συνθηκών

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα.