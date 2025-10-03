Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Υπενθυμίζεται πως σήμερα κλειστά είναι και τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Αθηναίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την ίδια ημέρα και από τις 15:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη.

Σέκερη, σε όλο το μήκος της.

Κανάρη, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφεύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

«Απροσπέλαστο» το κέντρο

Tην ίδια στιγμή σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας στο «κόκκινο» βρίσκονται οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και συγκεκριμένα:

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στην κάθοδο

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας κυρίως στο ρεύμα ανόδου

Στη Σταδίου

Στην Πανεπιστημίου

Στην Ακαδημίας

Στην Σόλωνος

Δείτε τον χάρτη: