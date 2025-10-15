Μαρούσι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω έργων - Πότε και σε ποια σημεία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τις επόμενες ημέρες στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην περιοχή του Αμαρουσίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία.

Συγκεκριμένα, στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2025, από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 το πρωί, θα πραγματοποιείται τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το ύψος της συμβολής με τη Μεσογείων έως τη συμβολή με την οδό Παπαφλέσσα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.