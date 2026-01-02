Μην παρακολουθείς τον/την πρώην σου στα social - Τι επιπτώσεις προκαλεί σύμφωνα με ειδικούς

Η έκθεση στις δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα ενός πρώην συντρόφου, είτε με πρόθεση είτε τυχαία, σχετίζεται με αυξημένο άγχος, ζήλια και αρνητική διάθεση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Computers in Human Behavior. Οι χρήστες που παρακολουθούν ενεργά το προφίλ του πρώην βιώνουν εντονότερα συναισθήματα δυσφορίας, ενώ ακόμη και η παθητική έκθεση μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις την ίδια ημέρα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η σύνδεση με πρώην μέσω κοινωνικών δικτύων επηρεάζει ιδιαίτερα όσους έχουν υψηλή αγχώδη προσκόλληση, δηλαδή όσους φοβούνται την εγκατάλειψη και επιθυμούν υπερβολική εγγύτητα. Για αυτούς, η παρακολούθηση ενός πρώην εντείνει τη ζήλια και τη στενοχώρια. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η επίδραση είναι μεγαλύτερη όταν η παρακολούθηση είναι ενεργητική, δηλαδή όταν ο χρήστης αναζητά συνειδητά το προφίλ του πρώην.

Όπως αναφέρεται στο PsyPost έρευνες αποκάλυψαν ότι μια τέτοια συνήθεια γεννά περισσότερη ζήλια από τη σκέψη για τον ίδιο εκτός μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή την παρακολούθηση ενός γνωστού. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί συγκεκριμένο πλαίσιο με πληροφορίες για νέους συντρόφους ή κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, που ενεργοποιούν αρνητικά συναισθήματα και δυσκολεύουν την ψυχολογική ανάρρωση.

Παθητική vs ενεργητική παρακολούθηση

Καθημερινές μελέτες με ημερολόγια αποκάλυψαν ότι η παθητική έκθεση σε δημοσιεύσεις πρώην αυξάνει αρνητική διάθεση την ίδια ημέρα. Η ενεργητική παρακολούθηση συνδέεται με μεγαλύτερη δυσφορία και προγνωστικά αυξημένο άγχος για την επόμενη μέρα. Αυτό υποδηλώνει ότι η παρακολούθηση δεν είναι απλώς αποτέλεσμα ήδη υπάρχουσας στενοχώριας, αλλά ενεργός παράγοντας που επιδεινώνει το συναισθηματικό φορτίο μετά τον χωρισμό.

Οι μελέτες που επεκτάθηκαν σε νέες πλατφόρμες όπως TikTok και VSCO έδειξαν ότι η ενεργητική παρακολούθηση συνέχισε να σχετίζεται με αυξημένο αρνητικό συναίσθημα, ζήλια και δυσφορία. Οι συμμετέχοντες με υψηλή αγχώδη προσκόλληση εμφάνισαν ισχυρότερη σύνδεση ανάμεσα σε παρακολούθηση και αρνητικά συναισθήματα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ψυχολογική δυσφορία μετά από χωρισμό.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η παθητική παρακολούθηση δεν είναι αβλαβής. Ακόμη και το να έχεις απλώς φίλο έναν πρώην ή να τον ακολουθείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει αύξηση στα αρνητικά συναισθήματα. Η ενεργητική παρακολούθηση είναι πιο επιζήμια, καθώς η δυσφορία που προκαλεί συνεχίζει να επηρεάζει τις επόμενες ημέρες, επιβραδύνοντας την ανάρρωση.

Συμβουλές για γρήγορη ανάρρωση

Η συνολική εικόνα από όλες τις μελέτες δείχνει ότι η «ενημέρωση» για τη ζωή του πρώην μέσω social δυσχεραίνει τη συναισθηματική ανάρρωση. Η τάση εμφανίζεται σε διάφορες χώρες και πλατφόρμες. Η ενεργητική παρακολούθηση έχει μεγαλύτερη επίδραση από την παθητική, αλλά και η απλή έκθεση σε δημοσιεύσεις πρώην προκαλεί καθημερινές αυξήσεις σε αρνητικά συναισθήματα και ζήλια. Τα αποτελέσματα ενισχύουν τη σύσταση για προσωρινή απομάκρυνση από ψηφιακές επαφές με πρώην.