Παιχνίδια: Σε ισχύ ο νέος κανονισμός για την προστασία της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών

Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο νέος κανονισμός για την ασφάλεια των παιχνιδιών, μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πλαίσιο αυστηρότερων κανόνων που στόχο έχει να ενισχύσει την προστασία των παιδιών από επιβλαβείς χημικές ουσίες στα παιχνίδια. Μπαίνουν νέοι κανόνες ασφάλειας παιχνιδιών για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας αλλά και της ανάπτυξης των παιδιών.

Αν και η Ευρώπη είχε (από το 2009) μια από τις αυστηρότερες οδηγίες στο θέμα των παιχνιδιών, εν τούτοις η κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών (και κυρίως από χώρες εκτός ΕΕ), οδήγησαν την Ευρωβουλή στην απόφαση για αναθεώρηση του κανονισμού. Τα κράτη μέλη και οι φορείς του κλάδου θα έχουν μια μεταβατική περίοδο 4 ½ ετών για να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα (οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου 2030).



Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ουσίες θα απαγορεύονται από τα παιχνίδια αμέσως μόλις χαρακτηριστούν ως επικίνδυνες, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που διαταράσσουν τις ορμόνες, βλάπτουν τους πνεύμονες, προκαλούν δερματικές αλλεργίες ή βλάπτουν συγκεκριμένα όργανα. Η απαγόρευση καλύπτει επίσης τις υπερφθοροαλκυλικές και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS) και τις δισφαινόλες. Τα αλλεργιογόνα αρώματα θα απαγορεύονται σε παιχνίδια για παιδιά κάτω των 3 ετών και σε παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται στο στόμα. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης την υφιστάμενη απαγόρευση ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, γενετική βλάβη ή βλάβη στην αναπαραγωγή (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες).

Ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος

Η επιβολή θα ενισχυθεί μέσω ψηφιακών εργαλείων. Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος που θα περιέχει πληροφορίες ασφάλειας και συμμόρφωσης, στο οποίο οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά μέσω κωδικού QR ή άλλου φορέα δεδομένων. Για τα παιχνίδια που πωλούνται ηλεκτρονικά και εισάγονται στην ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν το διαβατήριο προϊόντος.

Αξιολόγηση ασφάλειας

Πριν από τη διάθεση ενός παιχνιδιού στην αγορά, οι κατασκευαστές θα πρέπει να διενεργήσουν αξιολόγηση ασφάλειας σχετικά με όλους τους πιθανούς κινδύνους - χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και ηλεκτρικούς. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να ελέγξει την ευφλεκτότητα, την υγιεινή και τη ραδιενέργεια των παιχνιδιών, και να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες ευπάθειες των παιδιών. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές θα πρέπει, όπου είναι σκόπιμο, να διασφαλίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια δεν ενέχουν κινδύνους για την ψυχική υγεία των παιδιών.



Ο κανονισμός διευκρινίζει και εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις για τους οικονομικούς φορείς (όπως κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και παρόχους υπηρεσιών). Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να αναγράφουν τις προειδοποιήσεις σε εύκολα κατανοητή γλώσσα και, εάν προκύψουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τα παιχνίδια, θα πρέπει να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να ενημερώσουν αμέσως τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τους καταναλωτές.

Υποχρεώσεις και για τις διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών

Αντανακλώντας τον αυξανόμενο ρόλο τους στην πώληση και προώθηση παιχνιδιών, οι διαδικτυακές αγορές θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν τις πλατφόρμες τους με τρόπο που να επιτρέπει στους πωλητές να εμφανίζουν τις σημάνσεις CE, τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας θα θεωρούνται «παράνομο περιεχόμενο» βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).



Σύμφωνα με την Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισήχθησαν παιχνίδια αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2023, εκ των οποίων το 80% προερχόταν από την Κίνα! Τα παιχνίδια είναι το δεύτερο πιο επικίνδυνο καταναλωτικό προϊόν που κοινοποιείται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ.