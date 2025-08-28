Σάλος: Πορνογραφικό site δημοσίευσε «πειραγμένες» φωτογραφίες διασήμων - Μελόνι, Φεράνι ανάμεσα στα θύματα

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία – αλλά και εκτός συνόρων – η αποκάλυψη ότι γνωστή ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου δημοσίευσε ψηφιακά παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων Ιταλίδων γυναικών, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (deepfake). Ανάμεσα στα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν βρίσκονται η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η influencer Κιάρα Φεράνι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δημόσια κατακραυγή. Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση νέων τεχνολογιών, ειδικά όταν αυτές χρησιμοποιούνται για να παραβιάσουν την ιδιωτικότητα και να διασύρουν πρόσωπα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, πρόκειται για τη σελίδα Phica - που μετρά πάνω από 700.000 συνδρομητές- (πρόκειται για αναγραμματισμό της ιταλικής λέξης fica που σημαίνει κόλπος), στην οποία έχουν ανέβει οι εν λόγω φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες.



Οι εικόνες γυναικών πολιτικών από όλα τα κόμματα, που εμφανίζονταν στην «ενότητα VIP» του ιστότοπου, ήταν συχνά φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ή ενώ οι γυναίκες φορούσαν μπικίνι στις διακοπές τους. Είχαν τροποποιηθεί ώστε να μεγεθύνονται συγκεκριμένα μέρη του σώματος ή να υποδηλώνουν σεξουαλικές πόζες.

Επιφανείς γυναίκες ανάμεσα στα θύματα

Ανάμεσα στα «θύματα» είναι η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Έλι Σλέιν. Άλλες γνωστές γυναίκες των οποίων οι κλεμμένες φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα είναι η Πάολα Κορτελέζι, ηθοποιός και σκηνοθέτης της ιταλικής ταινίας C’è Ancora Domani, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office, και η Κιάρα Φεράνι, influencer.

Η Βαλέρια Καμπάνια, πολιτικός του PD, ήταν από τις πρώτες που υπέβαλαν επίσημη καταγγελία, προτρέποντας αρκετές άλλες να βγουν στο προσκήνιο.

Σε ανάρτησή της στο Facebook την Τετάρτη, η Καμπάνια έγραψε ότι αισθάνθηκε «αηδία, οργή και απογοήτευση» αλλά «δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή» όταν ανακάλυψε ότι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί χωρίς συγκατάθεση. «Δεν πρόκειται μόνο για φωτογραφίες με μαγιό, αλλά για στιγμές της δημόσιας και ιδιωτικής μου ζωής», έγραψε.

«Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να σιωπήσω γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Μας αφορά όλες. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθερες, σεβαστές και να ζούμε χωρίς φόβο.»