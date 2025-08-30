Εφιάλτης για 25χρονη: Κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό και υποστηρίζει ότι την εξέδιδε

Τον απόλυτο εφιάλτη φαίνεται πως ζούσε μια 25χρονη στα χέρια του κατά δύο νεότερού της συντρόφου της τον οποίο κατήγγειλε στην Άμεση Δράση για ξυλοδαρμό και πως την εξέδιδε χωρίς την θέλησή της.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ η 25χρονη κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου ζητώντας βοήθεια και κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό καθώς και πως την εξέδιδε.



«Με κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε, νωρίτερα με χτύπησε, με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.



Ακόμη υποστήριξε πως από τον Δεκέμβριο του 2024 ο 23χρονος σύντροφός της μαζί με ακόμα έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε site και να ανεβάζει βίντεο πορνό.



Ακόμη πως την ανάγκαζαν να πραγματοποιεί ραντεβού με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνεται από αυτούς και στη συνέχεια να παραδίδει τα χρήματα στους δύο άνδρες.



Παράλληλα η 25χρονη είπε πως ένα άτομο βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές στιγμές που είχε με τον 23χρονο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.