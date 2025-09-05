Σοκ στη Ξάνθη: 30χρονος παρέσυρε σπίτι του και κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδέζα επί 40 ημέρες

Μια υπόθεση κακοποίησης που ήρθε στο φως της δημοσιότητας έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας 30χρονος γνώρισε μέσω social media μία 79χρονη Σουηδέζα και αφού την έπεισε ότι είναι ερωτευμένος μαζί της, την κάλεσε να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις, όμως, εκείνη πήγε σπίτι του, την κράτησε ενάντια στη θέλησή της για περίπου 40 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων της απέσπασε όλα τα χρήματα και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, μετά από ενημέρωση της Ίντερπολ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών Αρχών.



Όπως μετέδωσε το MEGA, η ηλικιωμένη προσπάθησε να καλέσει το 112, αλλά ο 30χρονος την κατάλαβε και της έσπασε το τηλέφωνο. Τελικά, κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στην πατρίδα της, που με τη σειρά του ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές. Η Ίντερπολ στη συνέχεια έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ. για να παρέμβει.



Ακολούθησε έρευνα από την αστυνομία της Ξάνθης στο σπίτι του άνδρα όπου βρέθηκε η γυναίκα σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.



Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ ο 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ενώπιον του ανακριτή.