Ξάνθη: «Θύμωσε που δεν είχα χρήματα, με χτυπούσε» - Συγκλονίζει η 79χρονη που ήταν όμηρος 30χρονου

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του 30χρονου άνδρα περιέγραψε η 79χρονη με καταγωγή από τη Σουηδία, η οποία έμεινε σε καθεστώς ομηρίας για περίπου 40 ημέρες στην Ξάνθη.

Η γυναίκα μίλησε για τα βασανιστήρια που υπέστη από τον νεαρό άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της, της απέσπασε όλα της τα χρήματα και την κακομεταχειριζόταν σε καθημερινή βάση.

«Δεν άντεχα. Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112», δήλωσε η 79χρονη στο Mega.

Η γυναίκα, που πείστηκε να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με τον 30χρονο, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω Facebook, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην ομηρία της: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια».

Ο πατέρας του 30χρονου στο μεταξύ, αποκαλύπτει στο Mega ότι ο γιος του είχε μπλεξίματα: «Δεν έχουμε επαφές κανά χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα».



Το χρονικό

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας 30χρονος γνώρισε μέσω social media μία 79χρονη Σουηδέζα και αφού την έπεισε ότι είναι ερωτευμένος μαζί της, την κάλεσε να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις, όμως, εκείνη πήγε σπίτι του, την κράτησε ενάντια στη θέλησή της για περίπου 40 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων της απέσπασε όλα τα χρήματα και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, μετά από ενημέρωση της Ίντερπολ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών Αρχών.



Όπως μετέδωσε το MEGA, η ηλικιωμένη προσπάθησε να καλέσει το 112, αλλά ο 30χρονος την κατάλαβε και της έσπασε το τηλέφωνο. Τελικά, κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στην πατρίδα της, που με τη σειρά του ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές. Η Ίντερπολ στη συνέχεια έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ. για να παρέμβει.



Ακολούθησε έρευνα από την αστυνομία της Ξάνθης στο σπίτι του άνδρα όπου βρέθηκε η γυναίκα σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.



Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ ο 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ενώπιον του ανακριτή.