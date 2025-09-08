Στρατιωτικός γιατρός κατηγορείται για κακοποίηση - Καταγγελίες από τρεις γυναίκες

Στο φως έρχονται καταγγελίες γυναικών για στρατιωτικό γιατρό, με τον οποίο διατηρούσαν σχέση και κατηγορείται για κακοποίηση.

Μάλιστα, οι κατηγορίες αφορούν περιπτώσεις τριών γυναικών, στις οποίες έχει χορηγηθεί από την Αστυνομία panic button, με τον άνδρα να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Όπως μεταδίδει το Mega, το τρίτο θύμα του γιατρού έχει απευθυνθεί στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ο άνδρας έχει λάβει δύο αναβολές χρησιμοποιώντας φύλλα πορείας και μεταθέσεις.

Ο ίδιος γιατρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχεται και για υπερσυνταγογραφήσεις.

«Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να τον συλλάβει. Ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και διατάζει ποια θα είναι η μεταχείρισή του, αν θα οδηγηθεί δηλαδή σε εισαγγελέα που οδηγούνται όλοι οι πολίτες ή θα παραδοθεί στη συνέχεια σε στρατιωτικό εισαγγελέα», σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κ. Δημογλίδου.