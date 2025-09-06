Εφιάλτης στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξε, βίασε και δηλητηρίασε 44χρονη -Μήνυσε το θύμα για ψευδή καταμήνυση

Σοκαριστική καταγγελία έρχεται στο φως από τη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνίστρια μια 44χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία, η οποία φέρεται να βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη στα χέρια ενός 45χρονου άνδρα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Ιούνιο και σύντομα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Όμως, σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση αυτή μετατράπηκε σε κόλαση.



Όπως κατήγγειλε στις Αρχές, ο 45χρονος την κρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, την κακοποιούσε συστηματικά και τη βίαζε. Οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί: σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε ότι της έριχνε φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό της, ενώ της είχε αφαιρέσει και την αστυνομική της ταυτότητα.

Οι κατηγορίες κατά του 45χρονου

Οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με το thesival.gr, εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος κατηγορείται πλέον για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή και κλοπή. Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 44χρονης για ψευδή καταμήνυση.



Η γυναίκα συνελήφθη προσωρινά αλλά αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του Εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., της επεστράφησαν η ταυτότητά της και προσωπικά της αντικείμενα.



Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το περιστατικό προκαλεί αποτροπιασμό και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την κακοποίηση πίσω από κλειστές πόρτες.