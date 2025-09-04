Σοκ στην Καστοριά: Άγριο μινκ επιτέθηκε και ακρωτηρίασε ηλικιωμένη

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Καστοριάς μετά τον σοβαρό τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία δέχθηκε επίθεση από ένα άγριο μινκ την Πέμπτη 04/09.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μανιάκους Καστοριάς και σύμφωνα

με την ΕΡΤ, το τρωκτικό εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας από ανοιχτή πόρτα. Στη συνέχεια της επιτέθηκε με αποτέλεσμα να της ακρωτηριάσει ένα κομμάτι του χεριού της.

Συγγενείς εντόπισαν την ηλικιωμένη και κάλεσαν το αμέσως ασθνοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καστοριάς ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν τόσο σοβαρή με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό έκρινε ότι η άτυχη γυναίκα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους κατοίκους επικρατεί ανησυχία, καθώς τα μινκ εμφανίζονται συχνά σε περιοχές με σπίτια.

Τι είναι το μινκ (βιζόν)

Το μινκ ή γνωστότερο ως βιζόν είναι ένα σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των Μουστελιδών και είναι συγγενικό είδος με το κουνάβι και τη νυφίτσα.

Υπάρχουν δυο είδη: Το μεγαλόσωμο με καφέ γούνα και λευκά χείλη (αμερικάνικο) και το μικρότερο σε μέγεθος το οποίο διαθέτει σκούρα γκρίζα γούνα και λευκά χείλη (ευρωπαϊκό).



Το σώμα του είναι μακρόστενο και φτάνει τα 30-50 εκατοστά και η ουρά του τα 23 εκατοστά. Ζυγίζει από 2 μέχρι 4,5 κιλά, ενώ το αρσενικό είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος. Τα βιζόν διακρίνονται για τα κοντά τους πόδια, τον μακρύ, χοντρό λαιμό και ένα μεγάλο κεφάλι με στρογγυλεμένα αυτιά.

Ζει κοντά σε έλη, λίμνες και ποτάμια όπως επίσης και σε δάση με πλούσια βλάστηση.

Στη χώρα μας, εκτρέφεται σε μονάδες της Βόρειας Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην Κοζάνη και την Καστοριά, για την πλούσια και μεταξένια γούνα του.