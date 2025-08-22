Η «Κίρκη» συνεχίζει με πείσμα τον αγώνα της - «Βήμα βήμα προς την αποκατάσταση»

Συνεχίζεται η αποκατάσταση της «Κίρκης», της μικρής αρκουδίτσας που διασώθηκε από μέλη της ΜΚΟ Αρκτούρος έπειτα από τροχαίο στην Καστοριά, στις 9 Αυγούστου.



Υπενθυμίζεται πως το ζώο είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και είχε εντοπιστεί σε κωματώδη κατάσταση στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού - Αμπελοκήπων.

«Η όρασή της δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ εκεί που… θριαμβεύει είναι στο φαγητό! Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι η αδυναμία της», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανάρτηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αρκτούρου:



«Βήμα βήμα προς την αποκατάσταση!



Η Κίρκη μας, το νεαρό αρκουδάκι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο, συνεχίζει με πείσμα τον αγώνα της.



Η βελτίωσή της είναι αργή αλλά σταθερή. Ακόμα δυσκολεύεται να σταθεί καλά στα πόδια της, όμως βρίσκει τρόπους: ακουμπάει στον τοίχο του χώρου φιλοξενίας της και μένει όρθια όσο περισσότερο μπορεί.



Η όρασή της δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ εκεί που… θριαμβεύει είναι στο φαγητό! Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι η αδυναμία της.



Και φυσικά, η μικρή μας Κίρκη δεν χάνει την άγρια πλευρά της. Θυμίζει καθημερινά στους φροντιστές της ότι δεν θέλει… πολλά πολλά μαζί τους.



Το πρόγραμμα περίθαλψης της Κίρκης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Large Carnivore Connect που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Prespa Ohrid Nature Trust - PONT».