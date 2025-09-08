Τουρκία: Λαίμαργη αρκούδα κατανάλωσε πολλά φρούτα και κατέληξε στο νοσοκομείο

Μεγάλη ποσότητα φρούτων κατανάλωσε μια αρκούδα Οκάν, η οποία ζει σε ζωολογικό κήπο της Τουρκίας. Η λαιμαργία της είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει στομαχικές διαταραχές και να μεταφερθεί με φορείο στη Σχολή Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

Η εν λόγω αρκούδα έχει βάρος 200 κιλά και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

Μετά την λήψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων, η αρκούδα αφέθηκε ελεύθερη, σημειώνει το CNN Turk.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Istanbul Nature and Life Complex, Μπουράκ Μεμίσογλου, δήλωσε: «Η αρκούδα μας, ο Οκάν, μεταφέρθηκε στην κτηνιατρική κλινική με πόνους στο στομάχι και κοιλιακή ενόχληση. Ο κτηνίατρός μας, στο Κέντρο Αποκατάστασης Çekmeköy, παρατήρησε ευαισθησία στην περιοχή του στομαχιού του Οκάν».

Και πρόσθεσε ότι «υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για να ελεγχθεί αν υπήρχαν όγκοι. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της αξονικής ήταν καθαρά, ενώ ελέγχθηκε και η αιματολογική του εικόνα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα είναι καλά. Είναι πολύ ήρεμος και χαρούμενος και σύντομα θα μπει στην πισίνα για να δροσιστεί».

Δεν το παθαίνει πρώτη φορά

Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που ο Οκάν καταβρόχθισε πολλά φρούτα. Είχε λάβει παρόμοια θεραπεία για το ίδιο ζήτημα, πριν από τρία χρόνια. Τότε ήταν που έλαβε και το δημοφιλές τουρκικό όνομα, Οκάν.

«Πριν από τρία χρόνια, όταν ο νέος μας υπάλληλος πήγε στο νοσοκομείο και δεν ήξερε το όνομα της αρκούδας μας, είπε γρήγορα: «Του έδωσα το δικό μου όνομα, τον λένε Οκάν», και το όνομα της αρκούδας μας καταχωρήθηκε ως Οκάν», δήλωσε ο Μεμίσογλου στο CNN Turk.

Η αρκούδα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, ώστε να μην έχει ξανά προβλήματα στομάχου.