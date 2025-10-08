Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα εισβάλει σε σούπερ μάρκετ και τραυματίζει υπαλλήλους

Πανικό προκάλεσε σε υπαλλήλους και πελάτες ενός σούπερ μάρκετ σε πόλη της κεντρικής Ιαπωνίας, μια μαινόμενη αρκούδα η οποία εισέβαλε στο κατάστημα ψάχνοντας για τροφή.

Από την εισβολή τραυματίστηκαν δύο υπάλληλοι ενώ οι πελάτες έτρεχαν να κρυφτούν. Η αρκούδα, σύμφωνα με τα ιαπωνικά δημοσιεύματα είχε ύψος 1,4 μέτρα. Το κατάστημα βρίσκεται κοντά σε ορεινές περιοχές, αλλά οι αρκούδες δεν είχαν κατέβει ξανά στο χωριό, δήλωσε ο Χιρόσι Χορικάβα, υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ.

«Μπήκε από την κύρια είσοδο και έμεινε μέσα για περίπου τέσσερα λεπτά», είπε. «Παραλίγο να σκαρφαλώσει πάνω στη θήκη με τα ψάρια και να προκαλέσει ζημιά στο τζάμι. Στο τμήμα με τα φρούτα, έριξε κάτω ένα σωρό από αβοκάντο και τα πάτησε», πρόσθεσε.

Bear sightings, appearances, and damage caused by bears have been increasing in Japan in recent years, and have been widely reported in the media. This year has been particularly frequent.

Tonight on October 7th, a bear entered a supermarket (Fressay) in Numata City, Gunma… pic.twitter.com/kKgWJTpPEn — Yumemy (@yumemy1116) October 7, 2025

Ο διευθυντής του καταστήματος δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι περίπου 30 με 40 πελάτες βρίσκονταν μέσα εκείνη την ώρα και ότι η αρκούδα ταράχτηκε καθώς πάλευε να βρει την έξοδο.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στις τοπικές Αρχές που κλήθηκαν στο σημείο είναι ότι λίγο πιο μακριά, κοντά στο βουνό, εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα που εικάζεται ότι δέχθηκε επίθεση από το άγριο ζώο, όπως ανέφερε το κρατικό δίκτυο NHK.

Ένας Ισπανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση από μια αρκούδα την Κυριακή σε μια στάση λεωφορείου στον γραφικό οικισμό Σιρακάγουο στην επαρχία Γκιφού.