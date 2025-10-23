ΗΠΑ: Αρκούδα βγήκε από το δάσος και πλησίασε ζώα σε ζωολογικό κήπο - Άφωνο το προσωπικό

Ζωολογικό κήπο της Βόρειας Καλιφόρνιας των ΗΠΑ επισκέφθηκε μια μαύρη αρκούδα και και εθεάθη από το προσωπικό να παρακολουθεί το περίφραγμα όπου κρατούνται τρεις αρκούδες.



Σε ανάρτηση στο Facebook, ο ζωολογικός κήπος Sequoia Park Zoo στην πόλη Eureka, ανέφερε ότι το προσωπικό του πραγματοποιούσε επιθεώρηση σε μέρος του συγκροτήματος, όταν εντόπισε την αρκούδα.

«Η άγρια αρκούδα δεν φαινόταν επιθετική και παρατηρήθηκε να αλληλεπιδρά με τις αιχμάλωτες αρκούδες μέσα από τον φράκτη του περιφράγματός τους», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος. Και τόνισε ότι «η άγρια αρκούδα δεν μπήκε σε κανένα περίφραγμα κανενός ζώου και, μετά από μια σύντομη εξερεύνηση, οδηγήθηκε με ασφάλεια πίσω στο δάσος μέσω μιας πύλης».

Πιστεύεται ότι η αρκούδα ήρθε από το δασώδες πάρκο Sequoia έκτασης 60 στρεμμάτων που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον ζωολογικό κήπο.



«Ήταν ένας πολύ ευγενικός επισκέπτης», σημείωσε με χιούμορ ο ζωολογικός κήπος. «Παρέμεινε στο μονοπάτι της πεζογέφυρας, κράτησε τα δύο πόδια του στο έδαφος και δεν προσπάθησε να σκαρφαλώσει πάνω από τα κάγκελα».