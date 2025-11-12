Κόσοβο: Καφέ αρκούδες κάνουν βόλτα σε χωριό και προκαλούν φόβο - «Καμπανάκι» για τους μαθητές

Στο Μπέλομπραντ, στα βουνά του Κοσόβου, οι κάτοικοι διπλοκλειδώνουν τις πόρτες τους για να αποφύγουν τους ανεπιθύμητους επισκέπτες: τις καφέ αρκούδες που περιφέρονται στους δρόμους μέρα-μεσημέρι και ανάγκασαν το τοπικό σχολείο να ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομίας.

Το χωριό των 700 κατοίκων, στα σύνορα με την Αλβανία, περιβάλλεται από δάση και δεν είναι ασυνήθιστο να δει κανείς μια αρκούδα να αναζητά τροφή, ιδίως τις ψυχρές ημέρες του χειμώνα. Φέτος όμως, τα ζώα δεν περίμεναν να έρθει το κρύο.

«Τις είδα μέρα-μεσημέρι, περιφέρονταν στο χωριό σαν να ήταν οικόσιτα ζώα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκεζίμ, ένας κάτοικος που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Πολλά βίντεο που τράβηξαν οι κάτοικοι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σ΄αυτά, αρκούδες κάνουν τη βόλτα τους δυο-δυο, εξερευνούν τους κήπους και αναποδογυρίζουν έπιπλα, αναζητώντας τροφή. Δύο από αυτές πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω: άνοιγαν μεγάλα, άσπρα σακιά που περιείχαν ζάχαρη ή αλεύρι, σε μια αποθήκη.

Μέτρα για εξόντωση των αρκούδων ζητά το σχολείο

Το δημοτικό σχολείο του χωριού από την πλευρά του ζήτησε από την αστυνομία «να λάβει αμέσως μέτρα για να εξοντώσει ή να απομακρύνει τις αρκούδες που εμφανίστηκαν στα όρια του δήμου μας».

Οι καφέ αρκούδες είναι προτατευόμενο είδος στο Κόσοβο, αλλά το σχολείο υποστηρίζει ότι η παρουσία των άγριων ζώων «συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους κατοίκους του χωριού». Είναι πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς πρωί και βράδυ, την ώρα που μαθητές πηγαίνουν ή φεύγουν από το σχολείο, ανέφεραν οι δάσκαλοι στην ανοιχτή επιστολή τους.

Ο Μπεσέτ Τζελαντίνι, ο δήμαρχος του Ντράγκας, στο οποίο υπάγεται το Μπέλομπραντ, ζήτησε τη βοήθεια του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου για την προστασία των κατοίκων. Οι κυνηγοί συμφώνησαν, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, να επιτηρούν την περιοχή και να αναφέρουν κάθε εμφάνιση αρκούδας στις κατοικημένες ζώνες.