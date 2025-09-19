Αλάσκα: Ξεκίνησε η Εβδομάδα Χοντρής Αρκούδας - Ο viral διαγωνισμός με τις πιο καλοταϊσμένες αρκούδες

Οι «φουσκωτές» καφέ αρκούδες της χερσονήσου της Αλάσκας ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη που θα αναδείξει τον φετινό νικητή που θα πάρει τον τίτλο της πιο χοντρής αρκούδας, σε έναν εξαιρετικά δημοφιλή ετήσιο online διαγωνισμό γνωστό ως Fat Bear Week (Εβδομάδα Χοντρής Αρκούδας).

Το κυρίως πρόγραμμα με τις ενήλικες αρκούδες ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αλλά πρώτο στη σειρά - από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου - είναι το λεγόμενο από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων «ορεκτικό των στρουμπουλών μικρών». Οι ψηφοφόροι του Fat Bear Jr. μπορούν μέχρι την Παρασκευή να στηρίξουν την αγαπημένη τους νεαρή αρκούδα, με τον νικητή να προχωρά στο μεγάλο διαγωνισμό.

Ο θεσμός, που ξεκίνησε το 2014, έχει σκοπό να αναδείξει την ανθεκτικότητα των καφέ αρκούδων, οι οποίες κάθε φθινόπωρο πρέπει να βάλουν πολλά κιλά για να επιβιώσουν τον σκληρό χειμώνα, καταβροχθίζοντας σολομό στον ποταμό Brooks, στο απομονωμένο Εθνικό Πάρκο και Καταφύγιο Katmai στην παγωμένη πολιτεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Euronews.

Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθεί τις αρκούδες από live κάμερες, ενώ θεατές από όλο τον πλανήτη καλούνται να ψηφίσουν ποια έχει συγκεντρώσει τα πιο εντυπωσιακά αποθέματα λίπους για φέτος.

«Είναι πραγματικά μια ευκαιρία οι άνθρωποι να σκεφτούν πώς επιβιώνουν οι αρκούδες, τι χρειάζονται για να τα καταφέρουν, τι τους προσφέρει το οικοσύστημα, αλλά και να παρακολουθήσουν τις ατομικές ιστορίες επιτυχίας τους», δήλωσε ο φυσιοδίφης του explore.org, Μάικ Φιτζ, που ξεκίνησε τον διαγωνισμό όταν εργαζόταν ως δασοφύλακας στο Katmai.

BIG news! Fat Bear Week will take place from September 23-30. The chubby cubby appetizer, Fat Bear Junior, will kick off on September 18-19. Stay tuned for bracket reveals, bear bios, and more details. pic.twitter.com/oilqPWt5PS — National Park Service (@NatlParkService) September 4, 2025

Η φετινή περίοδος για τον κόκκινο σολομό είναι ιδιαίτερα πλούσια, οπότε οι διαγωνιζόμενες αρκούδες αναμένονται πιο… «φορτωμένες» από ποτέ.

Πώς ψηφίζεις στη Fat Bear Week

Οι 12 αρκούδες που θα συμμετάσχουν θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα και θα διαγωνιστούν σε ένα τουρνουά «knockout» με σύστημα bracket. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται ηλεκτρονικά στο fatbearweek.org, με τον νικητή να ανακηρύσσεται στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στον πρώτο γύρο, οκτώ αρκούδες «αναμετρώνται» σε τέσσερις μονομαχίες, με τις τέσσερις υπόλοιπες να περνούν απευθείας στη δεύτερη φάση.

Συνολικά στο Katmai ζουν περίπου 2.200 καφέ αρκούδες. Το πάρκο καλύπτει έκταση 16.997 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη χερσόνησο της Αλάσκας, που εκτείνεται από τη νοτιοδυτική γωνιά της Πολιτείας προς τα νησιά Aleutian. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ, με πλούσια οικοσυστήματα και άγρια ζωή - ανάμεσά τους και οι διάσημες καφέ αρκούδες του.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι αρκούδες πρέπει να συχνάζουν στην περιοχή του βασικού καταυλισμού Brooks.