Τρίκαλα: Η απρόσμενη «σταρ» που έκανε βόλτες στην πόλη και έγινε viral

Ένα… τριχωτό μυστήριο ξύπνησε τα Τρίκαλα το ξημέρωμα του Σαββάτου. Μια νεαρή αρκούδα αποφάσισε να αφήσει το δάσος και να κόψει βόλτες στους δρόμους της πόλης, βάζοντας φωτιά στα social media και μετατρέποντας τον καφέ της ημέρας σε talk of the town.



Η πρώτη εμφάνιση έγινε στην οδό Μαβίλη, όπου οι νυχτερινοί ξενύχτηδες δεν πίστευαν στα μάτια τους. Μια ώρα αργότερα, η «φιλοξενούμενη» βρέθηκε να περιπλανιέται ήρεμα στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο, με το Trikalaidees να εξασφαλίζει φωτογραφίες που έγιναν αμέσως viral.

«Εκτός τόπου»

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για νεαρή αρκούδα, περίπου δύο ετών, που φαίνεται πως έχασε τον δρόμο για το φυσικό της περιβάλλον. Ίσως έψαχνε τροφή, ίσως απλώς να την τράβηξε η περιέργεια , σε κάθε περίπτωση, βρέθηκε «εκτός τόπου» αλλά σε απόλυτη ηρεμία.



Η παρουσία της κινητοποίησε Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ αναμένεται και η συνδρομή της «Καλλιστώς» ή άλλων ειδικών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής, η αρκούδα παραμένει άφαντη.

Διχάζει την πόλη

Η εικόνα της, πάντως, έχει διχάσει την πόλη: άλλοι ανησυχούν για την ασφάλεια κατοίκων και ζώου, άλλοι ενθουσιάζονται με την «απρόσμενη συνάντηση με τη φύση». Οι ειδικοί καθησυχάζουν: αν δεν προκληθεί, η αρκούδα δεν επιτίθεται. Το βασικό μήνυμα: ηρεμία και άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση που την ξαναδείτε.



Μέχρι τότε, η αρκούδα των Τρικάλων παραμένει η πιο μυστηριώδης, και σίγουρα πιο φωτογενής, φιγούρα της πόλης. Και ποιος ξέρει; Ίσως το βράδυ να κάνει νέο πέρασμα. Κρατήστε κάμερες και μάτια ανοιχτά!