Λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα γίνονται ζώα της πόλης - Τι κάνουμε αν τα συναντήσουμε

Κύμα ανησυχίας έχει προκαλέσει η επίθεση ενός λύκου σε 5χρονο κορίτσι που έπαιζε στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, με το παιδί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με δαγκωματιές και εκδορές, χωρίς ευτυχώς να τραυματίζεται σοβαρά.

Λίγο μετά την επίθεση στο κοριτσάκι, οι κινήσεις του συγκεκριμένου λύκου καταγράφηκαν καρέ καρέ από κάμερα. Η παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή είναι γνωστή, σύμφωνα με κατοίκους και εκπροσώπους οργανώσεων για την προστασία της άγριας ζωής. Αν και το περιστατικό στην περιοχή της Χαλκιδικής ήταν η πρώτη επίθεση σε άνθρωπο, οι ντόπιο παρατηρούν συχνά επιθέσεις σε οικόσιτα ζώα.

Ένα νέο περιστατικό μάλιστα σημειώθηκε λίγες μέρες μετά, στην παραλία Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική, με έναν λύκο να κάνει την εμφάνισή του όταν μια γυναίκα έβγαζε βόλτα το σκυλάκι της. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές για εμφάνιση του άγριου ζώου μπροστά σε ανθρώπους, χωρίς να έχει υπάρξει πάντως κάποια επίθεση.

Τα νέα «αστικά ζώα» και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε

Το φαινόμενο παρουσίας άγριων ζώων μέσα σε κατοικημένες ή και αστικές περιοχές, είναι ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο και στην Ελλάδα.

«Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά εμφανίσεων, όχι όμως και τα περιστατικά επιθέσεων. Αυτό που έγινε στη Χαλκιδική είναι κάτι πρωτόγνωρο ακόμα και για συμπεριφορά λύκου. Μπορεί να είναι ένα είδος που προκαλεί φόβο λόγω κυρίως της κακής φήμης που τον ακολουθεί, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει αυτή τη φήμη», τόνισε ο Πάνος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης «Αρκτούρος», μιλώντας στο Action24.

«Φέτος είχαμε αυξημένα περιστατικά εμφανίσεων, ιδιαίτερα των αρκούδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο που είναι και η αναπαραγωγική τους περίοδο -γνωρίζουμε ότι τότε έχουν και αυξημένες ανάγκες σε φαγητό», ανέφερε ο κ. Στεφάνου.

Όπως εξήγησε, ο «Αρκτούρος» έχει ζητήσει από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, «επανδρώνοντας και ενδυναμώνοντας τα δασαρχεία, που είναι και αρμόδια για αυτά τα περιστατικά».

«Δεν πρέπει να ταΐζουμε ούτε καν τις αλεπούδες»

«Είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Συνδέεται με αλλαγές κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα, χρήσεων γης. Έχει πάψει να είναι τόσο ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ δομημένου περιβάλλοντος και υπαίθρου», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Σπύρος Ψαρούδας, γενικός συντονιστής της οργάνωσης «Καλλιστώ», περιβαλλοντική οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση.

«Υπάρχουν ζώα που πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές ζητώντας τροφή», είπε.

«Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν την πραγματικότητα. Υπάρχουν μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης, αποτροπής προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές. Κάποιες φορές μάλιστα, τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται με λάθη που κάνει ο άνθρωπος, προσφέροντας τροφή σε άγρια ζώα, είτε άθελά του με τα σκουπίδια του, είτε επί τούτου γιατί τα λυπάται -για παράδειγμα. Αυτό εξοικειώνει τα ζώα με τον άνθρωπο και δημιουργεί κινδύνους», επισήμανε ο κ. Ψαρούδας.

Κάνοντας λόγο για πρωτοφανές περιστατικό στη Χαλκιδική, ο Σπύρος Ψαρούδας σημείωσε ότι «όταν ένα ζώο παρουσιάζει μια ιδιάζουσα συμπεριφορά, πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι υπεύθυνες Αρχές».

«Στην περιοχή του Μαρμαρά Χαλκιδικής έχουμε τοποθετήσει εδώ και 10 μέρες κάμερες για να καταγράψουμε το πρότυπο μετακίνησης του συγκεκριμένου ζώου για να το απομακρύνουμε», ανέφερε.

Σε αυτήν την περίπτωση, όπως είπε ο συντονιστής της «Καλλιστώ», το περιστατικό θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί εάν η περιβαλλοντική οργάνωση είχε ενημερωθεί εγκαίρως και «είχαν εφαρμοστεί μέθοδοι απώθησής του για να ανακτήσει τον ενστικτώδη φόβο του απέναντι στον άνθρωπο». «Τώρα είναι πλέον αργά και το ζώο χρειάζεται να απομακρυνθεί», πρόσθεσε.