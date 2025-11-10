Λύκος τριγυρνούσε έξω από αυλές σπιτιών στην Πετρούπολη και στα Άνω Λιόσια - «Φαίνεται πεινασμένος»

Ένα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφθηκε στα Άνω Λιόσια και την Πετρούπολη, όταν αργά το βράδυ της Κυριακής (9/11) ένας πεινασμένος λύκος εντοπίστηκε να περιπλανιέται στους δρόμους αναζητώντας τροφή. Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής προκάλεσαν έντονη ανησυχία, καθώς το ζώο κινούνταν σε απόσταση αναπνοής από τις αυλές των σπιτιών τους.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Αθανασίου, Πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας και ειδικό σε θέματα άγριας ζωής, η εμφάνιση του λύκου δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό αλλά αποτέλεσμα μιας βαθύτερης ανισορροπίας στο οικοσύστημα της Πάρνηθας.

«Στο πλάνο βλέπουμε ένα άγριο ζώο. Οι λύκοι κατεβαίνουν πλέον σε κατοικημένες περιοχές επειδή υπάρχει υπερπληθυσμός στην Πάρνηθα, ο οποίος δεν διαχειρίζεται σωστά. Το ζώο στο βίντεο φαίνεται πεινασμένο και, όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, μπορεί να επιτεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ANT1.

Οι κάτοικοι δηλώνουν φοβισμένοι, καθώς –όπως τονίζουν– δεν είναι η πρώτη φορά που άγρια ζώα κατεβαίνουν τόσο χαμηλά, αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν δει λύκο να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Κάποιοι αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα και άλλα σημάδια παρουσίας άγριας πανίδας, ενώ άλλοι ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών και των κατοικίδιων.

Δείτε βίντεο:

Τι κάνουμε αν συναντήσουμε λύκο