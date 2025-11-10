Λύκος τριγυρνούσε έξω από αυλές σπιτιών στην Πετρούπολη και στα Άνω Λιόσια - «Φαίνεται πεινασμένος»
Ένα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφθηκε στα Άνω Λιόσια και την Πετρούπολη, όταν αργά το βράδυ της Κυριακής (9/11) ένας πεινασμένος λύκος εντοπίστηκε να περιπλανιέται στους δρόμους αναζητώντας τροφή. Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής προκάλεσαν έντονη ανησυχία, καθώς το ζώο κινούνταν σε απόσταση αναπνοής από τις αυλές των σπιτιών τους.
Σύμφωνα με τον Σταύρο Αθανασίου, Πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας και ειδικό σε θέματα άγριας ζωής, η εμφάνιση του λύκου δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό αλλά αποτέλεσμα μιας βαθύτερης ανισορροπίας στο οικοσύστημα της Πάρνηθας.
«Στο πλάνο βλέπουμε ένα άγριο ζώο. Οι λύκοι κατεβαίνουν πλέον σε κατοικημένες περιοχές επειδή υπάρχει υπερπληθυσμός στην Πάρνηθα, ο οποίος δεν διαχειρίζεται σωστά. Το ζώο στο βίντεο φαίνεται πεινασμένο και, όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, μπορεί να επιτεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ANT1.
Οι κάτοικοι δηλώνουν φοβισμένοι, καθώς –όπως τονίζουν– δεν είναι η πρώτη φορά που άγρια ζώα κατεβαίνουν τόσο χαμηλά, αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν δει λύκο να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
Κάποιοι αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα και άλλα σημάδια παρουσίας άγριας πανίδας, ενώ άλλοι ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών και των κατοικίδιων.
Τι κάνουμε αν συναντήσουμε λύκο
- Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, παρακολουθούμε την συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια κι όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα.
- Καλούμε τον σκύλο μας κοντά μας. Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής, κάνοντας κάποια βήματα μπροστά και κάνοντας τον εαυτό μας να φαίνεται μεγαλύτερος (π.χ. σηκώνουμε τα χέρια ψηλά κουνώντας ένα ρούχο). Δεν τρέχουμε ποτέ στην αντίθετη κατεύθυνση. Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς, αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους.
- Η αντιμετώπιση της εξοικειωμένης πανίδας, πέρα από την ατομική ευθύνη των πολιτών, περιλαμβάνει και την οργανωμένη αντιμετώπιση από ειδικές μεικτές ομάδες άμεσης επέμβασης, από δημόσιους φορείς και εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς, που ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις που χρήζουν προσοχής. Βοηθούμε τις ομάδες άμεσης επέμβασης που θα έρθουν στη περιοχή μας για να εξετάσουν ένα περιστατικό και παρέχουμε πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ομαλή αντιμετώπιση ενός περιστατικού εξοικείωσης πανίδας ή προβληματικής συμπεριφοράς. Σε περιπτώσεις προσέγγισης λύκων ή άλλων άγριων ζώων στην ιδιοκτησία σας, στην αυλή ή κάτω από άλλες συνθήκες (επίθεση σε σκύλο) ενημερώνουμε αρχικά το τοπικό αστυνομικό τμήμα.