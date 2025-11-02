Χαλκιδική: Λύκος «κόβει» βόλτες ανάμεσα στα σπίτια στη Μεγάλη Παναγία

Εκ νέου εμφανίστηκε λύκος στην Χαλκιδική, να κάνει «βόλτες» ανάμεσα στα σπίτια. Συγκεκριμένα, εθεάθη να κυκλοφορεί στον οικισμό της Μεγάλης Παναγίας, κοντά σε κάδους σκουπιδιών.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία.

Κάτοικος που αντιλήφθηκε την παρουσία του λύκου, τον κατέγραψε σε βίντεο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό περιστατικό εμφάνισης λύκου, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα, εθεάθη ακόμη ένας στα Σήμαντρα, ενώ τον Σεπτέμβριο, λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 5χρονο κοριτσάκι σε παραλία στον Νέο Μαρμαρά.