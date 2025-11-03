Σκωτία: Καρχαρίας μήκους 4 μέτρων ξεβράστηκε στην ακτή - Ο τρίτος μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ένας τεράστιος καρχαρίας ξεβράστηκε στις ακτές της Σκωτίας, κοντά στο Inverness προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες. Συγκεκριμένα, ο καρχαρίας είχε μήκος 4,38 μέτρων και βρέθηκε νεκρός στην παραλία του Πόρτγκόρντον, στο Μόρεϊ.

Οι ειδικοί λένε ότι η αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά η ρύπανση από πλαστικά μπορεί να είναι ένας παράγοντας.

Η Δρ Λόρεν Σμιθ, θαλάσσια βιολόγος και συνιδρυτής της Shark & Skate Scotland, η οποία εξέτασε τον καρχαρία, δήλωσε στο Daily Mail: «Για τον καρχαρία, είναι αδύνατο να πούμε ποια είναι η αιτία θανάτου σε αυτό το στάδιο. Η ουσιαστική δειγματοληψία οργάνων και ιστών μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα σε εύθετο χρόνο».

Ο τρίτος καρχαρίας που ξεβράστηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες

Αυτός είναι ο τρίτος νεκρός καρχαρίας που βρέθηκε σε λίγες εβδομάδες στις παραλίες της ίδιας περιοχής της βορειοανατολικής Σκωτίας. Ένας μπλε καρχαρίας μήκους 2,74 μέτρων βρέθηκε τον Οκτώβριο στην παραλία St Ninian's στο Shetland. Λίγες μέρες αργότερα, ένας σπάνιος καρχαρίας μήκους 1,82 μέτρων ξεβράστηκε στα βράχια στο Wick, κοντά στο John O'Groats.

Οι καρχαρίες συνήθως συγκεντρώνονται στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου για να τραφούν με πλαγκτόν. Η δρ Σμιθ λέει ότι, παρά το τεράστιο μέγεθός του, ο καρχαρίας που βρέθηκε στο Πόρτγκόρντον είναι απλώς νεαρός. Στο μέγιστο μέγεθός τους, οι καρχαρίες μπορούν να φτάσουν έως και το διπλάσιο του μεγέθους αυτού. Λόγω του μεγέθους και της θέσης του καρχαρία, έχει αφεθεί στην παραλία για να αποσυντεθεί.

Ωστόσο, είναι πιθανό να μεταφερθεί ή να μετακινηθεί κατά μήκος της ακτής με την επερχόμενη παλίρροια της άνοιξης. Αυτό που κάνει αυτή την περίπτωση τόσο περίεργη είναι ότι ο καρχαρίας φαίνεται να ήταν υγιής όταν πέθανε. Η Δρ Σμιθ λέει: «Παρά τις επιφανειακές ουλές στο εξωτερικό του δέρματος, ο καρχαρίας φαινόταν σε γενικά καλή κατάσταση. Υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε τραφεί σχετικά πρόσφατα και όλα τα εσωτερικά όργανα φαίνονταν φυσιολογικά».

Στο παρελθόν, όταν ανακαλύπτονταν νεκροί καρχαρίες, οι αυτοψίες αποκάλυπταν ότι είχαν πεθάνει είτε από ασθένεια είτε από εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία.