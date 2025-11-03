Τροχαίο στην Εύβοια: Οδηγός συγκρούστηκε με αγριογούρουνο

Αντιμέτωπος με ένα αγριογούρουνο ήρθε οδηγός αυτοκινήτου που κινείτο στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, το όχημα συγκρούστηκε με το αγριογούρουνο, όταν το ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το evima, το όχημα κινούνταν κανονικά όταν το άγριο ζώο βγήκε απροειδοποίητα στο δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Από το δυνατό χτύπημα, το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ το αγριογούρουνο βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Ο οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής, χωρίς να τραυματιστεί.