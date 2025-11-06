Ελλάδα Τροχαίο Παγκράτι Τραυματισμός Πυροσβεστική

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος οδηγός ΙΧ

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Παγκράτι, καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε επί της οδού Φιλολάου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ, τον οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

