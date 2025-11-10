Άγνωστοι βανδάλισαν αίθουσες Λυκείου στην Κύμη - Κατέστρεψαν και το γήπεδο μπάσκετ

Μπροστά σε ένα σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας 10/11 η διοίκηση αλλά και οι μαθητές Λυκείου στην Κύμη καθώς τόσο οι αίθουσες όσο και το γήπεδο μπάσκετ του εκπαιδευτικού ιδρύματος είχαν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Το περιστατικό φαίνεται πως έλαβε χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις τοπικές Αρχές να καλούν τους κατοίκους για συνεργασία και παροχή πληροφοριών προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο evima.gr, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, οι δράστες διέρρηξαν την πόρτα εισόδου του γηπέδου μπάσκετ και την αφαίρεσαν, χρησιμοποιώντας την ως σκάλα. Από την πίσω πλευρά του κτιρίου, εκτόξευσαν πέτρες με σκοπό να προκαλέσουν ζημιά και πιθανόν να παραβιάσουν παράθυρο για να εισέλθουν στο σχολικό κτίριο.

Πηγή: Evima.gr

Οι ζημιές αυτές, εκτός από την καταστροφή του υλικού εξοπλισμού, ενδέχεται να έχουν και σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.

Η Δημοτική Αρχή της Κύμης έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενημερώσεις προς τις αρμόδιες αρχές και συνεργάζεται με την Αστυνομία για την αναγνώριση και σύλληψη των δραστών.

Πηγή: Evima.gr

Σε ανακοίνωσή της, τονίζει την ανάγκη για τη συνεργασία της τοπικής κοινότητας, καλώντας τους πολίτες να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμη και την πιο μικρή, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Κρίμα για τον τόπο μας – ας το σταματήσουμε μαζί», καταλήγει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, καλώντας την κοινότητα να συστρατευθεί για την προστασία των σχολικών μονάδων και την αποτροπή νέων επιθέσεων. Η συνεργασία και η υπευθυνότητα όλων είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρω καταστροφών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και την εκπαίδευση.

