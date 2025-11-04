Breaking news icon BREAKING
Χαλκίδα: Οπαδικό επεισόδιο πίσω από τον θάνατο του 20χρονου από μαχαιριά - Χειροπέδες σε 3 άτομα

Σημειώνεται πως δυο νεαρά άτομα νοσηλεύονται, τα οποία επίσης θα συλλάβουν οι Αρχές καθώς φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Οπαδικά φέρεται πως είναι τα κίνητρα της συμπλοκής που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου, αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ακόμη δυο νεαρά άτομα νοσηλεύονται καθώς φέρουν επίσης τραύματα και αναμένεται να συλληφθούν ενώ χειροπέδες έχουν περαστεί σε τρία δράστες.

Από την έρευνα των Αρχών, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμη δυο εμπλεκόμενοι.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σημειώνεται πως γύρω στις 11 το βράδυ, μεταφέρθηκε από άγνωστα άτομα στο νοσοκομείο ένας 20χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι με αποτέλεσμα τον θάνατο του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας, τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία. 

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην πόλη της Εύβοιας, στην οδό Ληλαντίων, όταν ομάδα ατόμων - άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού - διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε μαχαιριά, η οποία - όπως αποδείχθηκε - υπήρξε μοιραία για τη ζωή του.

