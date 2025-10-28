Σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας στην Πάτρα: 17χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικό του

Ένα σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας διαδραματίστηκε μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10).



Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους δύο ανήλικους που συνεπλάκησαν, τραυματίστηκε από μαχαίρι στον λαιμό.



Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, όταν ένας 17χρονος πλησίασε έναν συνομήλικό του υποστηρικτή άλλης ομάδας και άρχισαν να λογοφέρουν για οπαδικούς λόγους. Τότε πιάστηκαν στα χέρια και ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε τον δεύτερο. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε.



Σύμφωνα με το tempo24, το θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου δράστη.



Λίγο μετά τις 11 το πρωί, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να τον εντοπίσουν και τον συνέλαβαν. Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.