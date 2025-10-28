Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση συμμορίας ανηλίκων - Βανδαλισμοί και απειλές σε κατοίκους

Τον φόβο και τον τρόμο προκαλεί μια συμμορία ανηλίκων σε περιοχή της Πετρούπολης, η οποία αποτελείται από περίπου 20 με 25 άτομα τα οποία προκαλούν επεισόδια, βανδαλίζουν και καίνε κάδους ενώ απειλούν και κατοίκους της γειτονιάς.

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ φαίνεται να είναι γνώριμοι των Αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει επανειλημμένα για παρόμοιες υποθέσεις.



Σε βίντεο, φαίνονται οι νεαροί να κινούνται σε ΙΧ σε πλατεία στην Πετρούπολη, με μερικούς να κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος ενώ άλλο καρέ τους δείχνει από κάμερα πολυκατοικίας να χτυπούν κουδούνια ακόμα και τα ξημερώματα.

Μάλιστα, αναφέρεται πως οι κάτοικοι της περιοχής έχουν φτιάξει μέχρι και ομαδικές συνομιλίες στις οποίες ενημερώνονται για την δράση της συμμορίας με σκοπό τόσο να προστατευτούν όσο και να παρουσιάσουν στις Αρχές όσο περισσότερα στοιχεία μπορούν.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με αρκετούς από τους συμμετέχοντες να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

