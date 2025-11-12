Άλιμος: Εξωσχολικοί «μπούκαραν» σε Λύκειο και ξυλοκόπησαν άγρια μαθητή - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

Απίστευτο περιστατικό σε σχολεία στην περιοχή του Αλίμου σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες με θύμα έναν 15χρονο. Δύο άτομα εισέβαλαν στο προαύλιο και ξυλοκόπησαν άγρια τον νεαρό μπροστά στα έντρομα μάτια των υπολοίπων μαθητών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του Action24 εξωσχολικοί με καλυμμένα χαρακτηριστικά, μπήκαν σε προαύλιο Λυκείου στον Άλιμο και αφού ξεκίνησαν να απειλούν και να βρίζουν τον μαθητή στην συνέχεια τον χτύπησαν άγρια σε πρόσωπο και σώμα.

Οι κουκουλοφόροι, αφού άφησαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον 15χρονο στη συνέχεια έγιναν «καπνός«. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Παίδων «Αγία Σοφία». Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα σε κεφάλι και σώμα χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

Η ΕΛΑΣ που ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για τον ξυλοδαρμό του μαθητή ξεκίνησε έρευνα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει προσαγωγές ή συλλήψεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των εξωσχολικών όπως επίσης και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εισέβαλαν οι δύο δράστες εντός σχολικού χώρου.

