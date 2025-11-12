Ξάνθη: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στο κέντρο της πόλης - «Θα έπαιρνα νεκρό το παιδί μου»

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Ξάνθη, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, ο οποίος μετά τη σχολική εορτή για την 28η Οκτωβρίου δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στο κέντρο της πόλης.



Όπως ανέφερε η μητέρα του 15χρονου στο MEGA, οι νεαροί τον έσυραν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές στο κεφάλι και το πρόσωπο. Ένας από τους νεαρούς επιτέθηκε στον γιο της με την πρόφαση πως ενοχλεί την κοπέλα του, πρόσθεσε.

«Παραμονή 28ης, τελείωσε το σχολείο νωρίτερα και πήγε στο κέντρο της πόλης για καφέ με μια παρέα κοριτσιών. Μετά από 3-4 λεπτά εμφανίστηκε ένα παλικάρι και του είπε θέλω να μιλήσουμε. Εμφανίστηκαν μετά κι άλλοι από ένα αυτοκίνητο, τον πήραν παράμερα σε ένα στενό και τον ξυλοκόπησαν.



Ήταν άγνωστοι προς το γιο μου, τον έναν ήξερε φυσιογνωμικά, ήταν μουσουλμάνος μαθητής Γ' Λυκείου από άλλο σχολείο. Του είπαν ότι τον ξυλοκόπησαν για μία κοπέλα, με την οποία το παιδί μου είχε φιλική σχέση. Βγήκε μάρτυρας από γειτονικό μαγαζί και τους απείλησε ότι θα έπαιρνε την Αστυνομία και τότε μόνο έφυγαν. Αν δεν ήταν αυτός, θα το έπαιρνα νεκρό το παιδί μου», κατέληξε η μητέρα του θύματος. Ο 15χρονος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση κατά αγνώστων.