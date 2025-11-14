«Εδώ θα σε θάψουμε» - Εφιάλτης για 16χρονο που έπεσε θύμα αρπαγής από διακινητές ναρκωτικών

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια μελών κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών πέρασε ένας 16χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα ολιγόωρης αρπαγής, απειλών αλλά και άγριου ξυλοδαρμού τόσο μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο όσο και σε ερημική τοποθεσία.



Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής (9/11), όταν ο ανήλικος συναντήθηκε σε καφέ στην περιοχή των Γλυκών Νερών με έναν 20χρονο, έναν 25χρονο κι ένα τρίτο άτομο που δεν γνώριζε προκειμένου να συζητήσουν για μία οικονομική διαφορά που είχαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τα μέλη του κυκλώματος περί τα μέσα Οκτωβρίου φαίνεται να έπεισε τον 16χρονο να πάρει μισό ακατέργαστης κάνναβης και να το πουλήσει για λογαριασμό τους με αντίτιμο 2.000 ευρώ. Ο ανήλικος, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, φοβήθηκε, πήρε τα ναρκωτικά και λίγο αργότερα τα πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων, καθώς δεν ήθελε να μπλέξει.



Μία εβδομάδα αργότερα, ο 20χρονος τηλεφώνησε στον 16χρονο και απαίτησε χρήματα προκειμένου να τα δώσει στον «μεγάλο» που τους είχε προμηθεύσει με τα ναρκωτικά. Ο ανήλικος κατάφερε να μαζέψει 400 ευρώ, τα έδωσε αλλά ο εφιάλτης του μόλις είχε ξεκινήσει.

Το μεσημέρι της 9ης Νοεμβρίου κλείστηκε η συνάντηση σε καφέ στα Γλυκά Νερά προκειμένου να συζητήσουν για το χρέος και τότε ξεκίνησαν οι απειλές, με τον 16χρονο να καταφεύγει στη λύση του δανεισμού από έναν φίλο του. Τα τρία μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, τον έβαλαν χωρίς τη θέληση του μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητο τους και ξεκίνησαν για το σπίτι του ατόμου που θα του δάνειζε χρήματα για να τους τα δώσει.

Όταν ξεκίνησε το ξύλο...

Αυτός δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, δεν ήταν στο σπίτι του κι όταν τελικά ο 16χρονος κατάφερε να τον εντοπίσει πήγαν στΜια την Κηφισιά για να συναντηθούν όλοι μαζί. Εκεί ο ανήλικος κι ο φίλος του δέχτηκαν σφαλιάρες, με τον δεύτερο να σηκώνει από ΑΤΜ περίπου 1.000 ευρώ να τα δίνει στον 20χρονο και να περνάει στον τραπεζικό λογαριασμό του 25χρονου άλλα 500 ευρώ για να κλείσει το χρέος.

Αμέσως μετά οι τρεις δράστες κι ο 16χρονος ξαναμπήκαν στο όχημα και κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Μαραθώνος για να κάνουν ανάληψη από το ΑΤΜ, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο ανήλικος δεχόταν συνεχώς χτυπήματα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη δυτική Αττική, όπου ο 20χρονος φέρεται να παρέδωσε τα λεφτά στον «μεγάλο» κι από εκεί συνέχισαν τη διαδρομή τους προς κάποια ερημική τοποθεσία στην πίσω πλευρά του Υμηττού.



Περνώντας από έναν νεκροταφείο, οι τρεις άνδρες φαίνεται να απείλησαν τον 16χρονο λέγοντας του «να εδώ θα σε θάψουμε», ενώ λίγο παρακάτω τον κατέβασαν σε ένα χωράφι, τον πέταξαν κάτω και τον χτύπησαν ξανά. Όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει ο ανήλικος του ζήτησαν επιπλέον χρήματα για τον «μεγάλο», λόγω της καθυστέρησης να καταβάλει τα πρώτα λεφτά. Αμέσως μετά γύρισαν στα Γλυκά Νερά, όπου τον παράτησαν με το παιδί να έχει εμφανή σημάδια από χτυπήματα και αίματα.



Τότε, ο 16χρονος επικοινώνησε με τον πατέρα του, του είπε τι έχει συμβεί και προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία που ανέλαβε την προανακριτική έρευνα.