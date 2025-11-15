Περιστέρι: Σκληρό βίντεο με ξυλοδαρμό 13χρονης από συνομήλικες – «Ότι είναι πρώην δεν στο είπανε;»

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων αυτή τη φορά με τον ξυλοδαρμό μιας 13χρονης στο Περιστέρι και αφορμή για το περιστατικό ένα αγόρι. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε μια παρέα κοριτσιών στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, μια παρέα κοριτσιών βρίσκεται στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας, όταν μία εξ αυτών αρχίζει να χτυπά, να φτύνει και να υβρίζει τη13χρονη λέγοντάς της: «ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μωρή, δεν στο είπε κανείς;». Όλα αυτά την ώρα που άλλες ανήλικες παρακολουθούν γελώντας και καταγράφοντας τα πάντα με τα κινητά τους.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας μίλησε για το περιστατικό τονίζοντας ότι κανένα από τα κορίτσια δεν υπερασπίστηκε την κόρη της, ενώ η κοπέλα που βιντεοσκόπησε τον ξυλοδαρμό, φέρεται να έδωσε και την εντολή για την επίθεση.

«Την προηγούμενη Πέμπτη της είχαν στήσει ενέδρα. Μια υποτιθέμενη φίλη της είχε βάλει μια άγνωστη να τη χτυπήσει. Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν» ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι η κόρη της έχει υποστεί σοκ από την επίθεση, προσθέτοντας ότι απευθύνθηκε στην Αστυνομία για το περιστατικό.

«Το παιδί μου έχει κλειστεί στον εαυτό του, μιλάει με παιδοψυχολόγο. ήταν όλο ζωή. Μιλάμε για συμμορία, όποιος δεν το έχει περάσει και δεν το έχει νιώσει δεν μπορεί να με καταλάβει» είπε η μητέρα της 13χρονης μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Δείτε βίντεο: