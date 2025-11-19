Πετρούπολη: Χειροπέδες σε 16χρονο μαθητή που κυκλοφορούσε με... μπαλτά 29 εκατοστών έξω από ΕΠΑΛ

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 16χρονος μαθητής με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε και συνελήφθη να κυκλοφορεί με μπαλτά έξω από σχολείο στην Πετρούπολη το πρωί της Τετάρτης (19/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που περιπολούσαν στην περιοχή έκαναν έλεγχο στον 16χρονο και διαπίστωσαν πως είχε πάνω του έναν μπαλτά μήκους 29 εκατοστά. Έτσι, του περάσαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στην υποδιεύθυνση ανηλίκων της ΓΑΔΑ για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του.

Να σημειωθεί, ότι πρόκειται για σχολείο ΕΠΑΛ στην περιοχή, το οποίο, μάλιστα, μέχρι την Παρασκευή (14/11) τελούσε υπό κατάληψη και λειτούργησε ξανά τη Δευτέρα και την Τρίτη ενώ για σήμερα υπήρχε, επίσης, πληροφορία ότι οι μαθητές θα επιχειρούσαν εκ νέου κατάληψη του χώρου.

Σοκάρουν τα στοιχεία της ανήλικης παρβατικότητας

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ που έχει στη διάθεσή του το Flash.gr, για την βία και παραβατικότητα ανηλίκων πραγματικά σοκάρουν. Νέα παιδιά 13, 14, 15 ετών, που περπατούν στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ζωής και πρωταγωνιστούν σε υποθέσεις φρίκης και βίας.

Σύμφωνα με αυτά, το πρώτο ενιάμηνο του 2025, την αστυνομία απασχόλησαν 6.213 υποθέσεις και 9.038 δράστες κάτω των 18 ετών, ενώ για το ίδιο διάστημα του 2024 οι δράστες ξεπερνούσαν τις 10.000 (10.488) και οι υποθέσεις εκτοξεύονταν στις 8.432. Μια εικόνα ζοφερή για τα παιδιά μας και το μέλλον τους, που ίσως εκφράζουν μια κραυγή αγωνίας. Που κάτι θέλουν να μας πουν, τονίζει στο Flash.gr η κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος -συγγραφέας.