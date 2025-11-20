Εικόνες που σφίγγουν το στομάχι: Άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικες - «Εμένα να βρίσεις μωρή»

Η βία μεταξύ ανηλίκων έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και πλέον περιστατικά ξυλοδαρμών βγαίνουν καθημερινά στο φως και προκαλούν φρίκη με την αγριότητά τους.



Βίντεο που παρουσίασε το Star δείχνει εικόνες που κόβουν την ανάσα και προκαλούν αποτροπιασμό. Τέσσερα κορίτσια χτυπούν χωρίς έλεος μία συνομήλική τους και μάλιστα δεν σταματούν να το κάνουν ακόμη κι όταν το άτυχο κορίτσι κείτεται αναίσθητο στο πεζοδρόμιο.

«Μπαίνω ρε, κράτα, μπαίνω, μπαίνω», ακούγεται στην αρχή του βίντεο να λέει ένα από τα κορίτσια, που στη συνέχεια εξαπολύει άγρια επίθεση εναντίον της έφηβης, χτυπώντας της με μανία.

«Το ήθελες; Εμένα να βρίσεις μωρή κ@ρι@λ@;», ακούγεται να λέει ενώ συνεχίζει να την κλωτσά με μανία σε όλο το σώμα, ακόμη και στο κεφάλι, ενώ ένα άλλο κορίτσι ακούγεται να λέει: «Όχι στο κεφάλι, ρε».



Οι τέσσερις κοπέλες πιάνουν τη συνομήλική τους από το παντελόνι, τη σηκώνουν στον αέρα και την πετούν στο έδαφος, ενώ την κλωτσούν στο πρόσωπο και το σώμα, ακόμη κι όταν το κορίτσι δεν μπορεί να αντιδράσει, καθώς φαίνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του.