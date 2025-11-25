Πύργος: Ανήλικοι «ελαφροχέρηδες» ληστεύουν κινητό μέσα σε δευτερόλεπτα

Η παραβατικότητα των ανηλίκων πανελλαδικά έχει πάρει τεράστια έκταση και ανησυχητικές διαστάσεις. Καθημερινά είναι πλέον τα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς στα οποία εμπλέκονται νεαρά άτομα.

Εμπόριο ναρκωτικών, εκβιασμοί, ένοπλες ληστείες και επιθέσεις σε ηλικιωμένους είναι στην κορυφή της λίστας των περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από τον Πύργο, που δημοσίευσε το patrinews.gr, δυο ανήλικοι δράστες καταγράφονται την ώρα που ληστεύουν με εξωφρενική ταχύτητα το κινητό ενός ανυποψίαστου οδηγού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υλικό που εξασφάλισε το patrisnews, δύο παιδιά ηλικίας περίπου έξι με επτά ετών πλησιάζουν αυτοκίνητο που είχε αφήσει προσωρινά ο ιδιοκτήτης του για να αγοράσει καφέ.

Αφού πρώτα ελέγχουν τον χώρο, ο ένας κάθεται στην αριστερή πλευρά ως «τσιλιαδόρος», ενώ ο δεύτερος σκύβει, ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού και αρπάζει το κινητό τηλέφωνο από το κάθισμα.

Αμέσως μετά τρέχουν για να φύγουν, όμως γίνονται αντιληπτοί από θαμώνες του καφέ, οι οποίοι τους καταδιώκουν. Λίγο πιο κάτω, τα παιδιά πετούν το κλεμμένο τηλέφωνο στο δρόμο και εξαφανίζονται, πριν καταφέρουν οι πολίτες να τα ακινητοποιήσουν.