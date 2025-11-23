Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο: Βρέθηκαν πάνω τους μαχαίρια

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα στην οδό Πεύκων, στο Νέο Ηράκλειο. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ σε έναν από τους εμπλεκόμενους βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα μαθητών του ίδιου σχολείου λογομάχησε για ασήμαντη αφορμή και η ένταση εξελίχθηκε σε επεισόδιο με χειροδικίες.

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την Άμεση Δράση, αναφέροντας συμπλοκή και ξυλοδαρμό. Όταν οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, οι μαθητές είχαν ήδη διαφύγει προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Με τη βοήθεια οπτικού υλικού, οι αρχές αναγνώρισαν ορισμένους από τους ανήλικους που συμμετείχαν στο περιστατικό, καθώς είχαν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν. Ύστερα από αναζητήσεις, εντόπισαν στη συμβολή των οδών Πεύκων και Ρόδων τρεις 16χρονους.

Στην τσάντα ενός από αυτούς εντοπίστηκε μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών, ενώ οι άλλοι δύο παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή. Οι τρεις μαθητές συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.