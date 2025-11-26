Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Σύλληψη Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Ναρκωτικά Αστυνομία Αιγάλεω

Αιγάλεω: 16χρονος είδε αστυνομικούς και... το έβαλε στα πόδια - Είχε πάνω του ναρκωτικά κα ζυγαριές

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (25/11) οι Αρχές στο Αιγάλεω μετά από καταδίωξη ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε που είχε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν παρέα νεαρών που περπατούσαν στην περιοχή του Αιγάλεω και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Ο 16χρονος, βλέποντας τις Αρχές, αποκόπηκε από την παρέα και τράπηκε σε φυγή ωστόσο οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον ακινητοποίησαν.

Τι «κουβαλούσε» ο νεαρός

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 91,79 γραμμ. κάνναβης,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

• τρίφτης.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

