Αιγάλεω: 16χρονος είδε αστυνομικούς και... το έβαλε στα πόδια - Είχε πάνω του ναρκωτικά κα ζυγαριές

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (25/11) οι Αρχές στο Αιγάλεω μετά από καταδίωξη ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε που είχε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν παρέα νεαρών που περπατούσαν στην περιοχή του Αιγάλεω και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Ο 16χρονος, βλέποντας τις Αρχές, αποκόπηκε από την παρέα και τράπηκε σε φυγή ωστόσο οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον ακινητοποίησαν.

Τι «κουβαλούσε» ο νεαρός

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 91,79 γραμμ. κάνναβης,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

• τρίφτης.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.