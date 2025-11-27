«Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»: Πώς άρχισε η επεισοδιακή καταδίωξη του γιου του πρώην υπουργού

Μπλεξίματα με την ΕΛ.ΑΣ. και τη Δικαιοσύνη για μία ακόμη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε ο 20χρονος γιος του πρώην υπουργού ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Κηφισιάς το απόγευμα της Τρίτης (25/11).

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός επέδειξε ιδιαίτερα προσβλητική συμπεριφορά στους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν και τελικά τον σταμάτησαν, φωνάζοντας τους: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» και αρνούμενος να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους. Όλα συνέβησαν μετά από καταγγελία ότι στον περιβάλλοντα χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Ερυθραίας, υπάρχουν άτομα που προκαλούν φθορές και κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Φτάνοντας εκεί, περί τις 18:45 το απόγευμα της Τρίτης (25/11), οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο γιο του πρώην υπουργού και τον 19χρονο φίλο του και προσπάθησαν να τους ελέγξουν. Αυτοί, ωστόσο, μόλις αντιλήφθηκαν τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. επιβιβάστηκαν σε μισθωμένο ΙΧ αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία οι αστυνομικοί με φάρους, σειρήνες και εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, προσπάθησαν να πείσουν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα, ο 20χρονος που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε τουλάχιστον δύο πινακίδες «STOP» εντός κατοικημένης περιοχής.

Τελικά, στη συμβολή των οδών Β. Ηπείρου και Σολωμού στη Νέα Ερυθραία παράτησαν το όχημα και διέφυγαν πεζοί αλλά εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν, με τον 20χρονο να φωνάζει στους αστυνομικούς «ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» και να προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα άρθρα 169 «Απείθεια» και 209Α «Επικίνδυνη οδήγηση» του Ποινικού Κώδικα, ενώ ο 20χρονος γιος του πρώην υπουργού χρεώθηκε και με πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.