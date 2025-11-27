Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού μετά από καταδίωξη - «Προσπέρασε» σήμα για έλεγχο

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού καθώς την Τρίτη (25/11), βρισκόταν μαζί με άλλο άτομο μέσα σε αυτοκίνητο και δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο από αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινηματογραφική καταδίωξη σε στενά της Νέας Ερυθραίας.

Σύμφωνα πληροφορίες του flash.gr, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει, με τον νεαρό οδηγό του οχήματος να τους «προσπερνά».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το όχημα με τους δυο νεαρούς συνέχισε να κινείται στους δρόμους της περιοχής έως ότου σταμάτησε λίγο αργότερα.

Τα δυο άτομα (19 και 20 ετών) που επέβαιναν στο αυτοκίνητο επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί αλλά οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους παρέπεμψαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε βάρος του οδηγού βεβαιώθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις.