Καταδίωξη με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο - Ψάχνουν στη Δυτική Αττική τους δράστες

Σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική και ιδιαίτερα προς την περιοχή του Ασπροπύργου αναζητούν οι αστυνομικοί τους «πρωταγωνιστές» της επεισοδιακής καταδίωξης που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στον Άγιο Δημήτριο και τη Δάφνη.



Οι τέσσερις δράστες διάρρηξης άφησαν πίσω τους εκτός από το μαύρο ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν, κλοπιμαία (σ.σ. χρήματα και κοσμήματα) αλλά και πλήθος δακτυλικών αποτυπωμάτων, γι’ αυτό και στην ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζονται σχεδόν σίγουροι για τον εντοπισμό τους. Άλλωστε είναι και ζήτημα τιμής λόγω του τραυματισμού των τριών συναδέλφων τους της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην προσπάθεια τους να διαφύγουν της σύλληψης.



Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 χθες το βράδυ, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε σήμα για εν εξελίξει διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης. Φτάνοντας εκεί οι δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τους 4 Ρομά να βγαίνουν από το σπίτι -φορώντας κουκούλες- και να μπαίνουν στο μαύρο ΙΧ αυτοκίνητο τους. Χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκίνησε καταδίωξη, με τον οδηγό του οχήματος να μην σταματάει στα καλέσματα των αστυνομικών, μέχρι που στη συμβολή οδών Θάλειας και Ελπιδοφόρου εγκλωβίστηκε λόγω κίνησης άλλου διερχόμενου οχήματος. Τότε ο οδηγός έκανε όπισθεν και χτύπησε δύο μοτοσικλέτες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να πυροβολούν έξι φορές προς τα ελαστικά του οχήματος, το οποίο ανέπτυξε και πάλι ταχύτητα και συνέχισε προς την περιοχή της Δάφνης.



Τελικά, 10 λεπτά αργότερα, το ΙΧ αυτοκίνητο βρέθηκε σταθμευμένο και άνευ επιβατών επί της οδού Κατριβάνου στη Δάφνη από άλλες Ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ενώ οι 4 Ρομά είχαν διαφύγει πεζοί. Εντός του μαύρου οχήματος εντοπίστηκαν κλοπιμαία (σ.σ. χρήματα και κοσμήματα).