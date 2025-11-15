Συνελήφθη 29χρονος μέλος διεθνούς συμμορίας - Είχε διαρρήξει το σπίτι της εισαγγελέως Τουλουπάκη

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 29χρονος με καταγωγή από την Γεωργία οποίος κατηγορείται ως μέλος διεθνώς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group) που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές από διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν περιλαμβάνεται και η διάρρηξη στο σπίτι της τέως Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη το 2020.

Η σύλληψη του 29χρονου από τη Γεωργία έγινε την Πέμπτη (14/11) στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος ενώ ερχόταν από τη Βουδαπέστη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, με σειρά διαρρήξεων.

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας προκύπτει ότι ο συλληφθείς μαζί με τουλάχιστον δυο ακόμη δράστες διέπραξαν τη διάρρηξη στην οικία της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και σε γειτόνισσά της στην ίδια πολυκατοικία, τον Αύγουστο του 2020, στην περιοχή της Ακρόπολης, όπως επίσης το 2022, σε βάρος μία άλλης γυναίκας, στο σπίτι της, στο Κολωνάκι.

Πώς δρούσε η σπείρα

Η έρευνα της Ασφάλειας αποκάλυψε επίσης ότι ο συλληφθείς αποτελούσε μέλος οργανωμένης ομάδας με δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους και σαφή σχεδιασμό. Η οργάνωση επέλεγε στόχους υψηλής αξίας στο κέντρο της Αθήνας, παρακολουθώντας προηγουμένως τις κινήσεις των ενοίκων ώστε να ενεργεί μόνο όταν οι κατοικίες ήταν άδειες.

Χαρακτηριστικό του «επαγγελματισμού» της ομάδας ήταν ότι προχωρούσε ακόμη και σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο κτήριο, ενώ διέθετε εξειδικευμένη τεχνική ώστε να παραβιάζει κλειδαριές χωρίς να αφήνει εμφανή ίχνη.

Παράλληλα, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας διαπιστώθηκε ότι η δράση των μελών εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τον 29χρονο να έχει απασχολήσει και τις αρχές της Αυστρίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και έγγραφα αρχών άλλης ευρωπαϊκής χώρας, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Κατά τη σωματική έρευνα του συλληφθέντα στο αεροδρόμιο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Χρηματικό ποσό σε ευρώ και δολάρια (500 ευρώ και 100 δολάρια)

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Κινητό τηλέφωνο

Ταυτότητα ξένης χώρας

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό συνεργών του συνεχίζονται.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Συνελήφθη βραδινές ώρες της Πέμπτης, 13-11-2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 29χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για υποθέσεις κλοπών από διαμερίσματα που είχαν λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2020 και του 2022.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι ο συλληφθείς αποτελούσε μέλος διεθνούς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group), που διέπραττε κλοπές από διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Κολωνάκι.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επέλεγαν οικίες που θα τους απέφεραν το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ προηγουμένως φρόντιζαν να παρακολουθούν τις κινήσεις των ιδιοκτητών για να βεβαιωθούν για την απουσία τους.

Χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας και του «επαγγελματισμού» που επεδείκνυαν ήταν ότι, δεν δίσταζαν να προχωρήσουν ακόμη και σε δύο διαρρήξεις στην ίδια πολυκατοικία, ενώ διέθεταν άρτια τεχνική κατάρτιση, παραβιάζοντας κλειδαριές χωρίς εμφανή ίχνη.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η δράση τους εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τον συλληφθέντα να έχει απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα στην Αυστρία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα Αρχών Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή του συλληφθέντα, καθώς και δύο ακόμη άγνωστων συνεργών του, σε τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων, από τις οποίες οι δύο στην ίδια πολυκατοικία τον Αύγουστο του 2020 και η τρίτη σε διαμέρισμα τον Αύγουστο του 2022.

Από τη σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 500 ευρώ και 100 δολάρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και ταυτότητα Αρχών Σλοβακίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».