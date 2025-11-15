Βίαιο περιστατικό στην Αργεντινή: Κάρφωσαν κλειδί αυτοκινήτου στο κεφάλι ποδοσφαιριστή (vid)

Απίιστευτο περιστατικό στην Αργεντινή. Ποδοσφαιριστής πήγε να παρακολουθήσει ως θεατής τον αγώνα της ανήλικης κόρης του, δέχθηκε βίαιη επίθεση και χρειάστηκε να χειρουργηθεί γιατί του κάρφωσαν ένα κλειδί αυτοκινήτου στο μέτωπο.

Ο Τζόναθαν “Κόρτο” Σμιθ, ποδοσφαιριστής της Γκενεράλ Λαμαντρίντ, ομάδας που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, έφτασε στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσει έναν αγώνα κάτω των 16 ετών, στον οποίο συμμετείχε η κόρη του. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε κανείς, με τον 35χρονο να καταλήγει στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Τι συνέβη

Αρχικά, γονείς και παίχτριες συνεπλάκησαν με τα γεγονότα να παίρνουν άγρια τροπή και να εξελίσσονται προς το χειρότερο. Όταν οι αστυνομικές Αρχές επενέβησαν, ήταν ήδη αργά για τον Σμιθ, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά. Όπως αναφέρει η έκθεση της Αστυνομίας, βρήκαν τον 35χρονο ποδοσφαιριστή «με μία βαθια πληγή στο πρόσωπό του, η οποία προκλήθηκε από κλειδί αυτοκινήτου που καρφώθηκε στο κούτελό του».

Ελαφρώς τραυματισμένη ήταν και η κόρη του Σμιθ, η οποία διακομίσθηκε στο νοσοκομείο από κοινού με τον πατέρα της. Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργείο, καθώς η κατάσταση του θεωρούταν κρίσιμη. Τελικά, οι γιατροί ενημέρωσαν πως το κλειδί δεν επηρέασε κάποια φλέβα ή κάποια αρτηρία, όμως παρότι γλίτωσε τα χειρότερα, επιθυμούν να τον κρατήσουν στο νοσοκομείο για εντατική θεραπεία.

Ο δράστης ζήτησε πίσω το κλειδί του

Ως δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε ο 40χρονος Ουρουγουανός, Γκαστόν Ομάρ Άλβαρεζ. Ο ίδιος, μάλιστα, όταν ενημερώθηκε για την επιτυχή έκβαση της χιερουργικής επέμβασης στον Σμιθ, απαίτησε να του επιστρέψουν το κλειδί του αυτοκινήτού του. Φυσικά, το όχημά του κατασχέθηκε, αφού οι αστυνομικές αρχές δεν παρέδωσαν ποτέ το κλειδί στον Άλβαρεζ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.